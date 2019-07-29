Кендалл Дженнер показала "необработанное" фото в купальнике
Читай также: Идеальный цвет: ТОП-5 оттенков помад, которые подходят всем
Младшая сестра Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер, гонорары которой считаются самыми высокими в фешн-индустрии среди моделей, отправилась на отдых в Италию. Об этом свидетельствуют ряд фото, которые девушка добавила в Инста-сториз. Так, на странице звезды появились яркий столик с мандаринками, терраса с шезлонгами, увитая сочной растительностью и селфи Кендалл в купальнике.
Купальник для отдыха Кендалл выбрала весьма простой - бикини малинового цвета с мягкими чашечками.
К слову, недавно девушка позировала абсолютно обнаженной в объективе известного фотографа, так что у ее поклонников есть реальный шанс сравнить - отличается ли ее тело на фото с телефона от профессионального снимка.
Ранее мы писали, что дочка Брежневой поразила Сеть постельным фото.
Полная версия правил
Банально - но факт!