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Кендалл Дженнер показала "необработанное" фото в купальнике

Комментариев: 3
Самая высокооплачиваемая модель проводит отпуск в Италии.

Кендалл Дженнер показала
Кендалл Дженнер показала "необработанное" фото в купальнике
ivona.bigmir.net

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Младшая сестра Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер, гонорары которой считаются самыми высокими в фешн-индустрии среди моделей, отправилась на отдых в Италию. Об этом свидетельствуют ряд фото, которые девушка добавила в Инста-сториз. Так, на странице звезды появились яркий столик с мандаринками, терраса с шезлонгами, увитая сочной растительностью и селфи Кендалл в купальнике.

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Купальник для отдыха Кендалл выбрала весьма простой - бикини малинового цвета с мягкими чашечками.

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К слову, недавно девушка позировала абсолютно обнаженной в объективе известного фотографа, так что у ее поклонников есть реальный шанс сравнить - отличается ли ее тело на фото с телефона от профессионального снимка.

Ранее мы писали, что дочка Брежневой поразила Сеть постельным фото.

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Теги: Кендалл Дженнер, Семейство Кардашьян, фото в бикини
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.07.2019, 18:09
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гость
ghsob
Boxerogos  (аноним)  29.07.2019, 17:41
Оценка:  0
Boxerogos
Я передернул свой отросток, а потом перднул. Гы, гы, гы.
Arthur_DD    29.07.2019, 17:20
Оценка:  0
Arthur_DD
Тема сисег не раскрыта(с)
Банально - но факт!
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