Самая высокооплачиваемая модель проводит отпуск в Италии.

Кендалл Дженнер показала "необработанное" фото в купальнике ivona.bigmir.net

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Младшая сестра Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер, гонорары которой считаются самыми высокими в фешн-индустрии среди моделей, отправилась на отдых в Италию. Об этом свидетельствуют ряд фото, которые девушка добавила в Инста-сториз. Так, на странице звезды появились яркий столик с мандаринками, терраса с шезлонгами, увитая сочной растительностью и селфи Кендалл в купальнике.

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Купальник для отдыха Кендалл выбрала весьма простой - бикини малинового цвета с мягкими чашечками.

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К слову, недавно девушка позировала абсолютно обнаженной в объективе известного фотографа, так что у ее поклонников есть реальный шанс сравнить - отличается ли ее тело на фото с телефона от профессионального снимка.

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