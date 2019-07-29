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Пошла жара: 18-летняя дочь Брежневой вдохновила Сеть "постельным" фото

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Соня Киперман показала кадры в одном полотенце.

Пошла жара: 18-летняя дочь Брежневой вдохновила Сеть
Пошла жара: 18-летняя дочь Брежневой вдохновила Сеть "постельным" фото
instagram.com/sonyaxkiperman/

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Дочка Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, которая недавно похвасталась прогулкой по Парижу со своим бойфрендом, очаровала Сеть “постельным“ фото. В Инстаграм девушка добавила снимок, сделанный на кровати. Пикантности кадру добавило то, что Соня позирует в одном огромном банном полотенце, которое она завязала, как халат. Несмотря на “расслабленный“ стиль фото - на голове у девушки аккуратная прическа, а в ушах - крупные серьги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Towel series

Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Подписчики похвалили образ Сони и назвали ее “чудом“, “волшебной“ и “ангелочком“. Также в Сети отметили, что фото - “огонь“.

Ранее мы писали, что веру Брежневу раскритиковали в Сети за слишком откровенный наряд.

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Теги: Соня Киперман, дети звезд, откровенные фото
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Источник: ivona bigmir)net

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