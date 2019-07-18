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"Сиди и смотри": Ирина Шейк поразила горячим снимком в бандаже-сбруе

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Супермодель засветилась на обложке Vogue в откровенном образе.

"Сиди и смотри": Ирина Шейк поразила горячим снимком в бандаже-сбруе
ivona.bigmir.net

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Российская супермодель Ирина Шейк, которая не так давно рассталась с голливудским актером и режиссером Брэдли Купером, закрутившим роман с певицей Леди Гагой, упорно демонстрирует свою неотразимость и невероятную сексуальность. Так, в Инстаграм Ирина выставила новую обложку журнала Vogue, для которой она снялась в провокационном образе. Модель позирует на кожаном диване в эротичной сбруе-бандаже и колготках в мелкую мушку. Также привлекает внимание яркий макияж Ирины, который делает ее пухлые губы и крупные глаза еще более выразительными.

Откинься назад... расслабься... и смотри, - подписала фото Шейк.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк засветилась на акции в поддержку ЛГБТ.

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Теги: откровенные образы звезд, Ирина Шейк, фотосессии
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Источник: ivona bigmir)net

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