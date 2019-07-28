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Идеальное тело: Ратаковски продемонстрировала фигуру в модном купальнике

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Супермодель надела красный монокини и кроссовки.

Идеальное тело: Ратаковски продемонстрировала фигуру в модном купальнике
Идеальное тело: Ратаковски продемонстрировала фигуру в модном купальнике
ivona.bigmir.net

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Супермодель Эмили Ратаковски, которая частенько эпатирует фанатов откровенными образами и даже недавно появилась на официальном мероприятии в топе, напоминающем белье, снова “дала жару“. На этот раз Эмили выставила в Инстаграм фото в ярко-красном купальнике монокини, который подчеркнул все достоинства фигуры звезды. Из обуви модель предпочла кроссовки.

За считанные часы снимок набрал более 1 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала голышом в бассейне. 

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Теги: Эмили Ратаковски, фото в купальнике
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Источник: ivona bigmir)net

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