Супермодель надела красный монокини и кроссовки.

Идеальное тело: Ратаковски продемонстрировала фигуру в модном купальнике ivona.bigmir.net

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Супермодель Эмили Ратаковски, которая частенько эпатирует фанатов откровенными образами и даже недавно появилась на официальном мероприятии в топе, напоминающем белье, снова “дала жару“. На этот раз Эмили выставила в Инстаграм фото в ярко-красном купальнике монокини, который подчеркнул все достоинства фигуры звезды. Из обуви модель предпочла кроссовки.

За считанные часы снимок набрал более 1 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала голышом в бассейне.