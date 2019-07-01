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"Поцеловало солнышко": Ратаковски выставила откровенное фото со следами от бикини

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Модель полностью обнажилась в бассейне.

"Поцеловало солнышко": Ратаковски выставила фото со следами от бикини
instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая часто позирует топлесс, на этот раз превзошла сама себя и снялась полностью обнаженной. В Инстаграм Эмили добавила снимок из бассейна - она позирует в пол оборота, демонстрируя белые следы от бикини - на груди и пояснице.

Поцеловало солнышко, - подписала снимок Эмили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

besado por el sol

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее Эмили добавляла видео с отдыха - в кадре модель заходит в море в откровенном леопардовом бикини. Видео набрало почти 5 млн. лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grab your butt and go 💦

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее мы писали, что Настю Каменских обругали в Сети за голое фото.

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Теги: Эмили Ратаковски, голые, модели
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Источник: ivona bigmir)net

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