"Поцеловало солнышко": Ратаковски выставила откровенное фото со следами от бикини
Модель полностью обнажилась в бассейне.
Читай также: Ратаковски прогулялась по Парижу в платье с макси-декольте
Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая часто позирует топлесс, на этот раз превзошла сама себя и снялась полностью обнаженной. В Инстаграм Эмили добавила снимок из бассейна - она позирует в пол оборота, демонстрируя белые следы от бикини - на груди и пояснице.
Поцеловало солнышко, - подписала снимок Эмили.
Ранее Эмили добавляла видео с отдыха - в кадре модель заходит в море в откровенном леопардовом бикини. Видео набрало почти 5 млн. лайков.
Ранее мы писали, что Настю Каменских обругали в Сети за голое фото.
Полная версия правил