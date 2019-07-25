Беременная Лилия Подкопаева показала, какой была в 18 лет

Гимнастка Лилия Подкопаева вспомнила о победе на Олимпийских играх и показала фото с олимпийскими наградами.

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась новой публикацией в соцсети. 25 июля спортсменка отпраздновала 23-летие с дня ее победы на Олимпийских играх в Атланте 1996 года.

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На своей странице в Instagram Лилия рассказала, что в этот день выиграла золотую медаль в абсолютном первенстве. Спортсменка призналась, какие эмоции чувствовала в тот момент.

Также гимнастка опубликовала несколько фотографий, на которых она позирует с олимпийскими наградами в разные годы. Первый из них был сделан во время Олимпиады, когда Подкопаевой было 18 лет.

“В этот день в 1996 году на Олимпийских играх Атланте , я покорила свою личную вершину, завоевав золотую медаль в абсолютном первенстве! Невозможно описать словами, все то, что чувствует спортсмен до, во время и после соревнований. Это безумный стресс, напряжение, радость, гордость, усталость и пустота..... это чувство которое не умещается в сердце и не измеряется жизнью. Это чувство которое навсегда изменило мое сознание. Моя золотая Атланта“, - написала Подкопаева.

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