Беременная Лилия Подкопаева поделилась снимком с нежной фотосессии.

Лилия Подкопаева показала, как выглядит на последних месяцах беременности instagram.com/podkopayeva_official

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась новой публикацией. На протяжении всей беременности спортсменка не стеснялась демонстрировать в соцсетях свой округлившийся животик.

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Недавно звезда приняла участие в фотосессии, результаты которой она решила показать на своей странице в Instagram. Знаменитость разместила черно-белое фото, на котором позирует в легком белом платье, нежно поглаживая животик руками.

“Всегда действуй только в Любви, из Любви и Любовью“, - трогательно подписала кадр Лилия Подкопаева.

Подписчикам спортсменки очень понравилась свежая публикация звезды. Они оставили множество восторженных отзывов и душевных пожеланий.

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“Лилечка, какое трогательное фото!!!!! До мурашек!!!!!!!!! Самое красивое состояние женщины!!!!!!“, “Прекрасний ніжний стан. мої вітання, Ліля!“, “Лили, какая волшебная фотография. Люблю“, “Лилечка, ты звезда! Очень нежная и красивая)“, “Дуже за вас тішуся. Щастя вам безмежного“, “Лиля, это прекрасно! Я Вас поздравляю! Вы супер“, “Боже! Як гарно! Лілічка, всіх благ!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева показала архивное фото с мамой.