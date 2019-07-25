Дочь Веры Брежневой похвасталась прогулкой по Парижу с бойфрендом

Соня Киперман показала фотографии с ночной прогулки по столице Франции.

Совсем недавно старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой, Соня Киперман впервые показала своего возлюбленного Мэтта Кеннона. А вчера, 24 июля, 18-летняя девушка похвасталась в соцсети ночной прогулкой по самому романтическому городу мира.

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На своей странице в Instagram в разделе Stories Соня разместила несколько фото и видео, которые были сделаны в Париже. Киперман показала селфи с любимым на фоне ночной Эйфелевой башни. Также девушка опубликовала снимок бойфренда, на котором он запечатлен белой футболки и серых брюках с оригинальным принтом.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике.