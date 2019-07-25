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Дочь Веры Брежневой похвасталась прогулкой по Парижу с бойфрендом

Комментариев: 2
Соня Киперман показала фотографии с ночной прогулки по столице Франции.
Дочь Веры Брежневой похвасталась прогулкой по Парижу с бойфрендом
instagram.com/sonyaxkiperman

Совсем недавно старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой, Соня Киперман впервые показала своего возлюбленного Мэтта Кеннона. А вчера, 24 июля, 18-летняя девушка похвасталась в соцсети ночной прогулкой по самому романтическому городу мира.

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На своей странице в Instagram в разделе Stories Соня разместила несколько фото и видео, которые были сделаны в Париже. Киперман показала селфи с любимым на фоне ночной Эйфелевой башни. Также девушка опубликовала снимок бойфренда, на котором он запечатлен белой футболки и серых брюках с оригинальным принтом.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике.

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Теги: Соня Киперман, Вера Брежнева
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.07.2019, 19:50
Оценка:  0
гость
такая же"порядочная", как и её мама. Вышла замуж за одного, потом за Кипермана, далее за Меладзе и поехало. Алчная и сверхнепорядочная особа. Вот и дети по её стопам
Sancho-s    25.07.2019, 17:40
Оценка:  0
Sancho-s
Это фейерично!)))
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