Дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике
18-летняя Соня Киперман показала пикантный кадр.
Дочь популярной певицы Веры Брежневой Соня Киперман часто делится в соцсети снимками с отдыха, где она позирует в откровенных нарядах.
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Так, недавно 18-летняя Соня опубликовала на своей странице в Instagram горячий кадр, на котором продемонстрировала шикарную фигуру и идеальный пресс.
На фото, которое девушка разместила в разделе “Сторис“, она позирует в черно-белом клетчатом купальнике. К свежему кадру звезда добавила загадочную подпись.
“Ты мое солнце“, - написала Соня Киперман.
Напомним, ранее дочь Веры Брежневой отпраздновала 18-летие в Лос-Анджелесе.
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