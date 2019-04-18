Дочь Веры Брежневой впервые показала своего бойфренда: фото
Читай также: Дочь Веры Брежневой очаровала Сеть нежным фото
Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман впервые показала своего молодого человека. В Instagram девушка опубликовала теплое фото, на котором позирует вместе с темноволосым бойфрендом.
Напомним, что Соня проводит практически все время в США, где живет и получает образование.
Читай также: Нереальная: Тина Кароль восхитила сеть алым луком
На снимке дочь Брежневой позирует в легком белом платье у велосипеда, а рядом с ней стоит брюнет в белоснежной рубашке.
Одно из немногих красивых фото, где мы вместе, - подписала публикацию Соня Киперман.
Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут, - написала одна из подписчиц.
Напомним, что ранее Вера Брежнева показала, как проводит лето с мужем.
Полная версия правил