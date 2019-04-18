Дочь Веры Брежневой впервые показала своего бойфренда: фото

Соня Киперман опубликовала нежное фото в Instagram.

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Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман впервые показала своего молодого человека. В Instagram девушка опубликовала теплое фото, на котором позирует вместе с темноволосым бойфрендом.

Напомним, что Соня проводит практически все время в США, где живет и получает образование.

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На снимке дочь Брежневой позирует в легком белом платье у велосипеда, а рядом с ней стоит брюнет в белоснежной рубашке.

Одно из немногих красивых фото, где мы вместе, - подписала публикацию Соня Киперман.

Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут, - написала одна из подписчиц.

Напомним, что ранее Вера Брежнева показала, как проводит лето с мужем.