Марина Боржемская поздравила дочку с Днем рождения и назвала ее лучшей подругой, а Узелков - своей любовью и гордостью .

"Любимая Оливочка": Боржемская и Узелков трогательно поздравили дочку instagram.com/uzelkova.marina

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Звездная тренер проекта “Зважені та щасливі“ Марина Боржемская трогательно поздравила дочку Оливию с семилетием. В Инстаграм Марина опубликовала длинный пост, в котором написала, что восхищается харизмой дочки и призналась, что даже учится у нее женственности.

Оливочка, в день когда забилось твоё сердечко, я была поцелована Богом🙏😇Ты - моя награда и моя Вселенная. Свет моих очей, смысл жизни, счастье и любовь... Ты @olivia_bloger - Дар свыше❤️ Вокруг тебя всё оживает, наполняется светом, добром и теплом. Восхищаюсь твоей силой, харизмой и, не по возрасту, женственностью, которой я у тебя учусь😉 Моё солнышко, хочу чтобы ты росла свободной, открытой и смелой девочкой. Всегда упорно шла к своей цели и её достигала! Будь уверена, я во всём тебя поддержу. Мечтай💫Твори. Вдыхай. У тебя всё получится☺️ С Днём Рождения, моя лучшая подруга 🎂🎉🎈🎊🎁, - написала Боржемская.

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Отец девочки спортсмен Вячеслав Узелков, с которым Марина Боржемская недавно развелась, написал не менее трогательное поздравление. В Инстаграм он поделился радостью от Дня рождения дочери и назвал ее любовью всей своей жизни.

Сьогодні рівно сім років мого безкрайнього щастя, мого кохання, натхнення та гордісті.Сім років тому народився найсвітліший чоловічок на всій планеті. Моя кохана донечка, моя ОЛІВОЧКА. Саме для неї і заради неї я живу, перемагаю, прагну бути кращим. Дякую Господу за цей безцінний дарунок. З днем народження моя ОЛІВОЧКА, - написал Узелков.

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