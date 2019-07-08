Звездная тренер рассказала, почему приехала в Одессу.

"Платье - провокация": Марину Боржемскую похвалили за необычный наряд ivona.bigmir.net

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Звездная тренер Марина Боржемская, которая не так давно развелась с известным спортсменом Вячеславом Узелковым, покорила Сеть необычным нарядом. В Инстаграм звезда выставила фото в оригинальном двухслойном платье, декорированном красными маками и дополненном джинсовой жилеткой-обманкой. В посте Марина отметила, что выбирает наряд к открытию Одесского кинофестиваля.

Совсем скоро случится одно из самых ярких и ожидаемых событий лета! И мне очень приятно быть приглашенной на это грандиозное мероприятие😍

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Вы поняли о чем я говорю? ОМКФ❤️ @odesa_film_festival

Море🌊Солнце☀️ Иностранные гости✨Много друзей и общения 🎈И безумно насыщенная программа просмотров международных фильмов📽️ Уже предвкушаю одесскую эйфорию и выбираю платье💜 @alexandrocheretny .

Одесситы, встретимся на ОМКФ💘 - написала Боржемская.

Подписчики Марины отметили, что платье невероятно красивое и даже назвали его “провокацией“.

Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась необычным нарядом.