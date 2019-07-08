"Платье - провокация": Марину Боржемскую похвалили за необычный наряд
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Звездная тренер Марина Боржемская, которая не так давно развелась с известным спортсменом Вячеславом Узелковым, покорила Сеть необычным нарядом. В Инстаграм звезда выставила фото в оригинальном двухслойном платье, декорированном красными маками и дополненном джинсовой жилеткой-обманкой. В посте Марина отметила, что выбирает наряд к открытию Одесского кинофестиваля.
Совсем скоро случится одно из самых ярких и ожидаемых событий лета! И мне очень приятно быть приглашенной на это грандиозное мероприятие😍
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Вы поняли о чем я говорю? ОМКФ❤️ @odesa_film_festival
Море🌊Солнце☀️ Иностранные гости✨Много друзей и общения 🎈И безумно насыщенная программа просмотров международных фильмов📽️ Уже предвкушаю одесскую эйфорию и выбираю платье💜 @alexandrocheretny .
Одесситы, встретимся на ОМКФ💘 - написала Боржемская.
Совсем скоро случится одно из самых ярких и ожидаемых событий лета! И мне очень приятно быть приглашенной на это грандиозное мероприятие😍 . Вы поняли о чем я говорю? ОМКФ❤️ @odesa_film_festival Море🌊Солнце☀️ Иностранные гости✨Много друзей и общения 🎈И безумно насыщенная программа просмотров международных фильмов📽️ Уже предвкушаю одесскую эйфорию и выбираю платье💜 @alexandrocheretny . Одесситы, встретимся на ОМКФ💘 . P. S. Куда стоит еще заехать в Одессе, чтоб полностью насладиться колоритом? Photo by @chernetskyi_photography . #боржемскаямарина #одесса #омкф #мореморе #oiff #oiff2019 #омкф2019, #ябудунаомкф
Подписчики Марины отметили, что платье невероятно красивое и даже назвали его “провокацией“.
Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась необычным нарядом.
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