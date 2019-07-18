Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"И без грима красотка": Тина Кароль покорила фанов естественной красотой

Комментариев: 1
Певица Тина Кароль показала, как выглядит без косметики.
"И без грима красотка": Тина Кароль покорила фанов естественной красотой
"И без грима красотка": Тина Кароль покорила фанов естественной красотой
instagram.com/tina_karol

Известная украинская исполнительница Тина Кароль является настоящей любимицей публики. На ее аккаунт в Instagram подписаны 1 млн поклонников. И каждая новая публикация певицы вызывает фурор в Сети.

Читай также: “Роковая красотка“: Тина Кароль восхитила ярким образом

Также поклонники Кароль создали официальную фанатскую страницу в Instagram, на которой часто появляются эксклюзивные кадры с закулисья концертом.

Так, недавно в фанатском профиле была опубликована новая фотография, где Тина позирует в компании поклонницы. На снимке артистка запечатлена в черном топе, черных штанах и джинсовой куртке. На лице певицы совсем нет макияжа.

Подписчики пришли в восторг от ее внешнего вида 34-летней исполнительницы. Они оставили множество восторженных комментариев.

Читай также: “Эстетика в чистом виде“: Тина Кароль восхитила Сеть новым пляжным фото

“Тина красавица, ей и макияж не нужен“, “Ниче так и без грима красотка:))“, “Очень люблю фото из жизни, когда Тина выглядит как обычный человек“, “Тіна завжди прекрасна, дівчата дуже милі!!!“, “Тина прекрасна“, - написали в Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала эффектный наряд в шоу канала “Украина“.

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.07.2019, 15:53
Оценка:  -1
гость
Одним словом - ты моська Таня Либерман!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь