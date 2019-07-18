"И без грима красотка": Тина Кароль покорила фанов естественной красотой

Певица Тина Кароль показала, как выглядит без косметики.

Известная украинская исполнительница Тина Кароль является настоящей любимицей публики. На ее аккаунт в Instagram подписаны 1 млн поклонников. И каждая новая публикация певицы вызывает фурор в Сети.

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Также поклонники Кароль создали официальную фанатскую страницу в Instagram, на которой часто появляются эксклюзивные кадры с закулисья концертом.

Так, недавно в фанатском профиле была опубликована новая фотография, где Тина позирует в компании поклонницы. На снимке артистка запечатлена в черном топе, черных штанах и джинсовой куртке. На лице певицы совсем нет макияжа.

Подписчики пришли в восторг от ее внешнего вида 34-летней исполнительницы. Они оставили множество восторженных комментариев.

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“Тина красавица, ей и макияж не нужен“, “Ниче так и без грима красотка:))“, “Очень люблю фото из жизни, когда Тина выглядит как обычный человек“, “Тіна завжди прекрасна, дівчата дуже милі!!!“, “Тина прекрасна“, - написали в Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала эффектный наряд в шоу канала “Украина“.