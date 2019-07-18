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"Роковая красотка": Тина Кароль восхитила ярким образом

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Певица Тина Кароль показала новый кадр с недавней фотосессии.
"Роковая красотка": Тина Кароль восхитила ярким образом
"Роковая красотка": Тина Кароль восхитила ярким образом
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница и ведущая Тина Кароль продолжает удивлять поклонников яркими кадрами с различных фотосессиий.

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Так, на днях артистка опубликовала новое фото с недавней съемки. На снимке Тина запечатлена в роскошном красном платье. Ее волосы певицы уложены легкой волной. Певица позировала на алом фоне, прикрыв один глаз рукой.

По традиции звезда оставила снимок без подписи, лишь добавила несколько хэштегов и отметила фотографа Анну Гончарову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Подписчики осыпали Кароль множеством восторженных комплиментов в комментариях под фото.

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“Роковая красотка“,“Моя красная королева“, “Ты даже не огонь, ТЫ ПРОСТО КОСТЁР!!!“, “Худаяяя, но до безумия красивая“, “Каааак сделать такую талию?“, “Богиня всех богинь. Это тоже самое, что Королева всех королев“, “Силуэт идеальной женщины“, “Очень круто“, “Я завидую вам. Столько уверенности в себе.  я так не могу“, - написали фаны Тины Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала эффектный наряд в шоу канала “Украина“.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivona.bigmir.net

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