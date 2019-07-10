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Тина Кароль устроила горячую фотосессию на пляже

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Украинская певица Тина Кароль показала еще один кадр с пляжной фотосессии в Лос-Анджелесе.
Тина Кароль устроила горячую фотосессию на пляже
Тина Кароль устроила горячую фотосессию на пляже
instagram.com/tina_karol

Известная украинская исполнительница Тина Кароль взбудоражила Сеть новыми пляжными фотографиями. На своей странице в Instagram певица опубликовала коллаж, на котором запечатлена в белоснежном наряде.

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На свежих черно-белых кадрах 34-летняя Кароль позирует босиком на песке в  коротких шортах и топе с длинными рукавами. 

Автором пикантного фотосета выступила фотограф Алина Симоненко. Съемки проходили в Лос-Анджелесе, США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @spromojna

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Поклонники оставили множество комплиментов под новыми пляжными фото артистки.

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“Так нравится эта родинка))“, “Тина ты убила меня ......это же невероятно . Боже спасите меня“, “Какая же огромная радость видеть тебя счастливой. Будь такой всегда пожалуйста“, “Нереально красива, молода, талановита, чуттєва, щаслива!!!! Такою і залишайся!!!!“, “Пардон мадам, але ви сексі!“, “Тин, почему ты такая красивая?? Всегда и везде прекрасна. Умираю от твоих фоток...“, “Ооуоуоко,какая красивая. Пушинка наша...“, - написали в комментариях.

Ранее Тина Кароль восхитила Сеть алым луком.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona.bigmir.net

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