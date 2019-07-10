Тина Кароль устроила горячую фотосессию на пляже

Украинская певица Тина Кароль показала еще один кадр с пляжной фотосессии в Лос-Анджелесе.

Известная украинская исполнительница Тина Кароль взбудоражила Сеть новыми пляжными фотографиями. На своей странице в Instagram певица опубликовала коллаж, на котором запечатлена в белоснежном наряде.

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На свежих черно-белых кадрах 34-летняя Кароль позирует босиком на песке в коротких шортах и топе с длинными рукавами.

Автором пикантного фотосета выступила фотограф Алина Симоненко. Съемки проходили в Лос-Анджелесе, США.

Поклонники оставили множество комплиментов под новыми пляжными фото артистки.

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“Так нравится эта родинка))“, “Тина ты убила меня ......это же невероятно . Боже спасите меня“, “Какая же огромная радость видеть тебя счастливой. Будь такой всегда пожалуйста“, “Нереально красива, молода, талановита, чуттєва, щаслива!!!! Такою і залишайся!!!!“, “Пардон мадам, але ви сексі!“, “Тин, почему ты такая красивая?? Всегда и везде прекрасна. Умираю от твоих фоток...“, “Ооуоуоко,какая красивая. Пушинка наша...“, - написали в комментариях.

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