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"Зацепи всю планету!": Каменских удивила селфи с Артуром Пирожковым

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Певица похвасталась встречей в Юрмале.

"Зацепи всю планету!": Каменских выставила селфи с Артуром Пирожковым
instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских, которая на днях прогулялась с мужем по Праге, удивила подписчиков селфи с российским исполнителем Александром Ревой (Артур Пирожков). В подписи к фото Настя отметила, что увиделась с Александром в Юрмале и призналась, что очень рада неожиданной встрече.

Сашенька, мы так редко видимся и так приятно было вчера с тобой встретиться! Очень горжусь твоими успехами! Желаю зацепить всю планету - you know what I mean❤️ @arthurpirozhkov, - написала Настя, намекнув на песню Пирожкова “Зацепила“.

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Подписчики похвалили образ Насти, назвав ее “кукольной“, однако часть фолловеров написали, что выставлять фото с артистами украинского происхождения, которые выступают в РФ - не патриотично со стороны Каменских.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за странный наряд. 

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Теги: Настя Каменских, Артур Пирожков, Юрмала
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Источник: ivona.bigmir.net

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