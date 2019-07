"Зацепи всю планету!": Каменских удивила селфи с Артуром Пирожковым

Читай также: “Юна и прекрасна“: Ани Лорак похвасталась новой прической

Украинская певица Настя Каменских, которая на днях прогулялась с мужем по Праге, удивила подписчиков селфи с российским исполнителем Александром Ревой (Артур Пирожков). В подписи к фото Настя отметила, что увиделась с Александром в Юрмале и призналась, что очень рада неожиданной встрече.

Сашенька, мы так редко видимся и так приятно было вчера с тобой встретиться! Очень горжусь твоими успехами! Желаю зацепить всю планету - you know what I mean❤️ @arthurpirozhkov, - написала Настя, намекнув на песню Пирожкова “Зацепила“.