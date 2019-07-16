Певица Настя Каменских показала, как проводит время в Чехии.

Настя Каменских вместе с мужем и друзьями прогулялась по Праге instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) поделилась фотографиями с совместной заграничной поездки с мужем, рэпером Потапом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала свежий снимок, на котором пара гуляет по Праге, держась за руки. В описании к фото Каменских пока не сообщила, с какой целью они прилетели в Чехию.

“Прага. Любовь. Вдохновение“, - подписала кадр NK на английском языке.

Позже певица разместила в своем аккаунте еще один снимок, на котором она позирует в компании своих друзей. Кроме мужа звезды, на фото запечатлены участник группы “Время и Стекло“ Позитив, его супруга Аня и продюсер Анар Рейбанд.

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В подписи к кадру Настя рассказала, что она и ее друзья ожидают приезда еще одного друга - Тима Сулейманова.

“Отдых с друзьями @reiband @positiff @annchuk@realpotap все еще ждем @suleymanovtim“, - написала Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских показала нежное постельное фото с мужем.