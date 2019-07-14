Ким Кардашьян растрогала Сеть милым снимком с сыновьями

Светская львица Ким Кардашьян поделилась в Instagram новым совместным кадром сыновей.

Совсем недавно звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян“ 38-летняя Ким Кардашьян показала, как сейчас выглядит ее младший сын Псалм. Мальчика родила суррогатная мать 10 мая 2019 года.

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А на днях светская львица решила порадовать подписчиков еще одним трогательным кадром с двухмесячным малышом. На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала милый кадр, на котором запечатлены ее сыновья. На снимке 3-летний Сейнт трогательно обнимает Псалма. Мальчики позируют в пижамах, лежа в постели.

“Сейнт попросил меня сфотографировать себя с братом утром“, – рассказала Кардашьян.

Напомним, ранее Ким Кардашьян в мини-бикини засветила подкачанный пресс.