Ким Кардашьян растрогала Сеть милым снимком с сыновьями
Светская львица Ким Кардашьян поделилась в Instagram новым совместным кадром сыновей.
Совсем недавно звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян“ 38-летняя Ким Кардашьян показала, как сейчас выглядит ее младший сын Псалм. Мальчика родила суррогатная мать 10 мая 2019 года.
Читай также: Ким Кардашьян показала фото со всеми сестрами
А на днях светская львица решила порадовать подписчиков еще одним трогательным кадром с двухмесячным малышом. На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала милый кадр, на котором запечатлены ее сыновья. На снимке 3-летний Сейнт трогательно обнимает Псалма. Мальчики позируют в пижамах, лежа в постели.
“Сейнт попросил меня сфотографировать себя с братом утром“, – рассказала Кардашьян.
Напомним, ранее Ким Кардашьян в мини-бикини засветила подкачанный пресс.
Полная версия правил