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Ким Кардашьян растрогала Сеть милым снимком с сыновьями

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Светская львица Ким Кардашьян поделилась в Instagram новым совместным кадром сыновей.
Ким Кардашьян растрогала Сеть милым снимком с сыновьями
Ким Кардашьян растрогала Сеть милым снимком с сыновьями
instagram.com/kimkardashian

Совсем недавно звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян“ 38-летняя Ким Кардашьян показала, как сейчас выглядит ее младший сын Псалм. Мальчика родила суррогатная мать 10 мая 2019 года.

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А на днях светская львица решила порадовать подписчиков еще одним трогательным кадром с двухмесячным малышом. На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала милый кадр, на котором запечатлены ее сыновья. На снимке 3-летний Сейнт трогательно обнимает Псалма. Мальчики позируют в пижамах, лежа в постели.

“Сейнт попросил меня сфотографировать себя с братом утром“, – рассказала Кардашьян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint asked me to take a pic of him and his brother this morning

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, ранее Ким Кардашьян в мини-бикини засветила подкачанный пресс.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: ivona.bigmir.net

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