Ким Кардашьян в мини-бикини засветила подкачанный пресс
Знаменитость похвасталась новыми фото с отдыха.
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Американская модель и участница реалити-шоу 38-летняя Ким Кардашьян засветила идеальный пресс в открытом купальнике. Селфи с отдыха знаменитость поделилась в Инстаграм. Ким позирует в белом мини-бикини и с ярко красным маникюром.
Коста-Рика 🇨🇷 на прошлой неделе, - написала Ким.
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Снимок за неполных два дня набрал более 4 млн. лайков, а в комментариях фолловеры отметили, что у Ким отличный пресс и соблазнительные бедра.
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