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Ким Кардашьян в мини-бикини засветила подкачанный пресс

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Знаменитость похвасталась новыми фото с отдыха.

Ким Кардашьян в мини-бикини засветила подкачанный пресс
Ким Кардашьян в мини-бикини засветила подкачанный пресс
instagram.com/kimkardashian

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Американская модель и участница реалити-шоу 38-летняя Ким Кардашьян засветила идеальный пресс в открытом купальнике. Селфи с отдыха знаменитость поделилась в Инстаграм. Ким позирует в белом мини-бикини и с ярко красным маникюром. 

Коста-Рика 🇨🇷 на прошлой неделе, - написала Ким.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica 🇨🇷 last week

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Снимок за неполных два дня набрал более 4 млн. лайков, а в комментариях фолловеры отметили, что у Ким отличный пресс и соблазнительные бедра.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер подразнила формами в мини-платье.

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Теги: Ким Кардашьян, фото в купальнике
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Источник: ivona bigmir)net

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