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Ким Кардашьян показала фото со всеми сестрами

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась в соцсети редким семейным кадром.
Ким Кардашьян показала фото со всеми сестрами
Ким Кардашьян показала фото со всеми сестрами
instagram.com/kimkardashian

Популярная американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников удивительным семейным снимком.

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На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена со всеми своими сестрами. На фото можно увидеть 23-летнюю Кендалл, 40-летнюю Кортни, 35-летнюю Хлои и 21-летнюю Кайли.

На снимке все девушки позировали в стильным нарядах и с ярким макияжем. Так, Ким предстала в светлом мини-платье. Кайли предпочла костюм с тигровым принтом. Хлои выбрала розовый топ и рваные джинсы. Кортни предстала в черном топе и синих брюках. А Кендалл появилась в бнлой футболке и кожаных брюках.

. ““EVERYTHING““, – подписала редкий кадр Ким Кардашьян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💕 EVERYTHING 💕

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, ранее миллиардерша Кайли Дженнер засветилась в наряде от украинского бренда.

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Теги: Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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