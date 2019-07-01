Ким Кардашьян показала фото со всеми сестрами

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась в соцсети редким семейным кадром.

Популярная американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников удивительным семейным снимком.

Читай также: Ким Кардашьян в мини-бикини засветила подкачанный пресс

На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена со всеми своими сестрами. На фото можно увидеть 23-летнюю Кендалл, 40-летнюю Кортни, 35-летнюю Хлои и 21-летнюю Кайли.

На снимке все девушки позировали в стильным нарядах и с ярким макияжем. Так, Ким предстала в светлом мини-платье. Кайли предпочла костюм с тигровым принтом. Хлои выбрала розовый топ и рваные джинсы. Кортни предстала в черном топе и синих брюках. А Кендалл появилась в бнлой футболке и кожаных брюках.

. ““EVERYTHING““, – подписала редкий кадр Ким Кардашьян.

Напомним, ранее миллиардерша Кайли Дженнер засветилась в наряде от украинского бренда.