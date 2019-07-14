"Большая семья": Джамала поделилась трогательным фото с "Голос. Діти-5"

Певица поделилась впечатлениями о проекте.

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Певица Джамала, которая сменила три наряда на Одесском международном кинофестивале 2019, поделилась совместной фотографией с участниками суперфинала шоу “Голос. Діти-5“. В Инстаграм артистка также рассказала о своем отношении к вокальному шоу.

Так, на официальной странице Джамалы в Instagram появился снимок, на котором запечатлены тренеры, суперфиналисты и ведущие шоу.

Большая семья Голос. Дети. Даже не верится, что прошла целая неделя с последнего эфира. Несколько месяцев напряженной работы, куча репетиций, переживаний, сомнений и собственных побед уже позади. Но я точно знаю, что впереди нас ждет еще очень много крутых и незабываемых приключений, - написала певица в посте.

Напомним, что победителем 5 сезона “Голос. Діти“ стал подопечный “Время и Стекло“ Александр Зазарашвили. В финал также попали воспитанник Дзидзьо Ярослав Карпук и Варя Кошевая из команды Джамалы.

Ранее Джамала восхитила семейной фотосессией в лавандовом поле.