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"Большая семья": Джамала поделилась трогательным фото с "Голос. Діти-5"

Комментариев: 5
Певица поделилась впечатлениями о проекте.
Джамала поделилась трогательным фото с "Голос. Діти-5"
Джамала поделилась трогательным фото с "Голос. Діти-5"
instagram.com/jamalajaaa/

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Певица Джамала, которая сменила три наряда на Одесском международном кинофестивале 2019, поделилась совместной фотографией с участниками суперфинала шоу “Голос. Діти-5“. В Инстаграм артистка также рассказала о своем отношении к вокальному шоу.

Так, на официальной странице Джамалы в Instagram появился снимок, на котором запечатлены тренеры, суперфиналисты и ведущие шоу. 

Большая семья Голос. Дети. Даже не верится, что прошла целая неделя с последнего эфира. Несколько месяцев напряженной работы, куча репетиций, переживаний, сомнений и собственных побед уже позади. Но я точно знаю, что впереди нас ждет еще очень много крутых и незабываемых приключений, - написала певица в посте.

Напомним, что победителем 5 сезона “Голос. Діти“ стал подопечный “Время и Стекло“ Александр Зазарашвили. В финал также попали воспитанник Дзидзьо Ярослав Карпук и Варя Кошевая из команды Джамалы.

Ранее Джамала восхитила семейной фотосессией в лавандовом поле.

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Теги: Джамала, певица, Голос. Діти-5, финал, Время и Стекло, Дзидзьо
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  14.07.2019, 22:58
Оценка:  +1
гость
та что за дерьмо на нашу страну налипает и воняет. вон шмара с порванной курицей в монголию и своих выблядков захвати сука. смокчите там болты у верблюдов.
гость  (аноним)  14.07.2019, 22:56
Оценка:  +1
гость
в 2013 году я насрал бзджамале в рот и ей это понравилось очень.
darhanger    14.07.2019, 22:37
Оценка:  +1
darhanger
она тупая политическая шлюха, пусть идет сосать дальше у пети
гость  (аноним)  14.07.2019, 19:50
Оценка:  +2
гость
Татарва ибаная!
pусский  (аноним)  14.07.2019, 17:54
Оценка:  +1
pусский
Тьфу, срань и стыд вылезти из такой вонючей пизды, какая у Джамалы!
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