Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

DZIDZIO прокомментировал свой проигрыш на шоу "Голос. Діти-5"

Комментариев: 1
Певец рассказал, как относится к финалу вокального проекта.
DZIDZIO прокомментировал свой проигрыш на шоу "Голос. Діти-5"
DZIDZIO прокомментировал свой проигрыш на шоу "Голос. Діти-5"
instagram.com/dzidzio

Читай также: Дзидзьо: "Не представляю накрутку голосов в "Голос. Діти"

Звездный наставник 5 сезона шоу "Голос. Діти" DZIDZIO впервые прокомментировал суперфинал. По словам артиста, он расстроен победой соперников - группы "Время и Стекло" и Александра Зазарашвили. 

Конечно расстроился. Я хотел победить. У меня были все шансы и козырные карты в руках и Вероника, которая уже побеждала. Ну немного недотянули, - поделился Дзидзьо в "Светской жизни".

Певец также добавил, что у них с тренерами были почти одинаковые силы, поэтому о конкуренции речь не шла. DZIDZIO постоянно спрашивал совет у Джамалы, которая помогала ему во время репетиций шоу. 

Читай также: Джамала познакомила маленького сына с Надей Дорофеевой

Многие справляются со стрессом разными способами, а как это делает Дзидзьо, поинтересовалась Катя Осадчая. На ее вопрос, как он отвлекался от поражения на шоу, певец рассказал, что делал это как все люди.

Есть просеко, есть шампанское, кто-то любит виски. Катя, как нормальные люди выхожу из стресса, - рассказывает Михаил Хома.

Напомним, что ранее Джамала, Позитив и Дзидзьо рассказали о буллинге в школе.
 

Поделись:
Теги: Дзидзьо, DZIDZIO, Голос. Діти 5, суперфинал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
big-migoton    14.07.2019, 12:37
Оценка:  0
big-migoton
Позорный Голос дети. Превратили в базар.Перестал смотреть.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь