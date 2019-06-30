DZIDZIO прокомментировал свой проигрыш на шоу "Голос. Діти-5"

Певец рассказал, как относится к финалу вокального проекта.

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Звездный наставник 5 сезона шоу "Голос. Діти" DZIDZIO впервые прокомментировал суперфинал. По словам артиста, он расстроен победой соперников - группы "Время и Стекло" и Александра Зазарашвили.

Конечно расстроился. Я хотел победить. У меня были все шансы и козырные карты в руках и Вероника, которая уже побеждала. Ну немного недотянули, - поделился Дзидзьо в "Светской жизни".

Певец также добавил, что у них с тренерами были почти одинаковые силы, поэтому о конкуренции речь не шла. DZIDZIO постоянно спрашивал совет у Джамалы, которая помогала ему во время репетиций шоу.

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Многие справляются со стрессом разными способами, а как это делает Дзидзьо, поинтересовалась Катя Осадчая. На ее вопрос, как он отвлекался от поражения на шоу, певец рассказал, что делал это как все люди.

Есть просеко, есть шампанское, кто-то любит виски. Катя, как нормальные люди выхожу из стресса, - рассказывает Михаил Хома.

Напомним, что ранее Джамала, Позитив и Дзидзьо рассказали о буллинге в школе.

