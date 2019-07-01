"Голос. Діти-5": кто победил в финале вокального шоу

Узнайте, кто стал победителем вокального шоу "Голос. Діти-5".

"Голос. Діти-5": где и когда смотреть финал вокального шоу instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 7 июля, состоялся долгожданный финал вокального шоу “Голос. Діти-5“. В эфире канала 1+1 зрители увидели седьмой выпуск и первый прямой эфир. Посмотреть онлайн финал “Голос країни-9“ можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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На прошлой неделе прошли Вокальные нокауты. Тренеры шоу Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив определили, кто попадет в финал.

По итогам шестого выпуска финалистами стали следующие участники:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Саша Зазарашвили и Карина Столаба.

Команда Джамалы: Никита Ачкасов и Варвара Кошевая.

Команда Дзидзьо: Ярослав Карпук и Вероника Морская.

В новом выпуске “Голосу. Діти-5“ стало известно, кто из участников победил в 9 сезоне. Отметим, что Суперфинал состоял из двух этапов. Сначала участники спели сольную песню, позже они выступили со своим наставником и коллегой по команде.

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На втором решающем этапе участники снова спели песни, с которыми выступили на этапе слепых прослушиваний.

Линии для голосования открывались дважды за эфир. После первого этапа, голоса телезрителей обнулились. В следующий раунд проходили по одному участнику из команды, которые набрали наибольшее количество голосов.

Так, на первом этапе финала “Голосу. Діти-5“ проект покинули Карина Столаба, Вероника Морская и Никита Ачкасов.

После второго этапа шоу стало известно, что победителем финала 5 сезона “Голосу. Діти-5“ стал Александр Зазарашвили с команды “Время и Стекло“. Он получил почетное звание “Голос. Діти“ и поездку в Disneyland Paris.

Выступление победителя “Голосу. Діти-5“ в финале:

Полное видео финала “Голосу. Діти-5“ от 7.07.2019:

Как прошел шестой выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.