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Никита Добрынин показал откровенное фото Дарьи Квитковой

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На снимке финалистка "Холостяка" позирует в одном белье.
Никита Добрынин показал откровенное фото Дарьи Квитковой
Никита Добрынин показал откровенное фото Дарьи Квитковой
instagram.com/nikitadobrynin

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Победительница шоу "Холостяк-9" Дарья Квиткова активно ведет свой профиль в Instagram и часто публикует фото со своим возлюбленным Никитой Добрыниным. На этот раз девушка порадовала фолловеров откровенным фото, на котором запечатлена обнаженной.

Судя по всему, снимок Даши сделал Никита. На фото звезда "Холостяка" позирует в черном белье. В кадр также попал сам Добрынин, который держит в руке тарелку с ягодами.

В описании к посту Квиткова оставила трогательно послание фанатам и рассказала о своем любимом блюде. 

Радуюсь, как маленький ребенок, которому купили его первое мороженное, когда у нас с вами идет общение и мы узнаем друг друга лучше. Мои любимые блюда вы знаете: Долма, Том Ям и Окрошка, - призналась Даша.

Ранее мы писали о том, что экс-"Холостяк" Никита Добрынин показал постельное фото с любимой.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин, холостяк
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