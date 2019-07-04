Музыкант Сергей Бабкин растрогав фанов новым постом о новорожденном сыне.

Бабкин признался, как изменилась его жизнь после рождения сына Елисея instagram.com/babkin_official

Популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин поделился с поклонниками откровенным признанием. Артист рассказал, как с появлением сына Елисея изменилась его жизнь.

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На своей странице в Instagram сообщил, как проходят будни новоиспеченного папы. Певец заявил, что после появления малыша 18 июня все отошло на второй план. Теперь он все свободное время находится возле сына.

“Надо же! С появлением новой жизни все уходит на второй план, занимает второстепенные роли : работа, суета, выполнение задач.... Целый день хлопочешь возле малыша, возле старшеньких, вроде не отдыхаешь, а на самом деле - такой релаксище! Все посторонние мысли улетучились, голова свободна! Самая настоящая медитация! Ты собран, сконцентрирован и каждый миг находишься здесь и сейчас! Пока Елисей лежит, все лежит. Он пойдет и все пойдет“, - написал Бабкин.

Многим подписчикам очень понравился трогательный пост Сергея. Они отметили, что певец является “идеальным отцом“.

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“Сергей, вы подбираете такие слова и метафоры. это любовь...“, “Заметки папы, счастливого папы. Вот что значит приятные хлопоты!“, “Благодарю за слова, стало так легко. Как будто тумблер переключили. Берегите себя. Ваша семья вдохновение!“, “Гарні слова,особливо,коли “лежить...все лежить...а піде“ то справді життя набере іншого темпу!!!“, “Здоровья вашей семье и благополучия“, “Очень трогательно“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Сергей Бабкин очаровал Сеть новым снимком с новорожденным сыном.