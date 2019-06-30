Снежана Бабкина составила 10 пунктов, которые надо успеть сделать во время беременности.

Снежана Бабкина подсказала, что нужно успеть сделать во время беременности instagram.com/snezhana_babkina

18 июня, супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана в третий раз стала мамой. Малыш звездной пары получил необычное библейское имя - Елисей.

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Отметим, что на протяжении последних трех месяцев Бабкина продолжала радовать фанов снимками и интересными подробностями третьей беременности на своей странице в Instagram.

Теперь после родов знаменитость решила подсказать девушкам, что обязательно нужно сделать во время этого особого состояния. Так, на своей странице в Instagram Снежана составила топ-10 пунктов, которые надо успеть сделать во время беременности.

“1. Пойти на спорт- йога, бассейн, аквааэробика

2. Напутешествоваться с любимым(и)

3. Сделать красивенную беременную фотосессию ( лучше несколько)

4. Купить(подготовить) всё для встречи с малышом

5. Хорошенечко поработать, чтобы потом хорошенечко “поработать“ с ребёночком

6. Научится получать максимум удовольствия! Улыбаться чаще, петь, танцевать, гулять, есть вкусняшки, ходить на концерты, в театры..!

7. Приучить себя пить 1,5-2л воды в день

8. Перейти на здоровое питание

9. Выспаться

10. И самое главное- подружиться с собой, полюбить себя!!!“, - посоветовала Снежана Бабкина.

Напомним, ранее Сергей Бабкин очаровал Сеть новым снимком с новорожденным сыном.