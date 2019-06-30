Снежана Бабкина подсказала, что нужно успеть сделать во время беременности
18 июня, супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана в третий раз стала мамой. Малыш звездной пары получил необычное библейское имя - Елисей.
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Отметим, что на протяжении последних трех месяцев Бабкина продолжала радовать фанов снимками и интересными подробностями третьей беременности на своей странице в Instagram.
Теперь после родов знаменитость решила подсказать девушкам, что обязательно нужно сделать во время этого особого состояния. Так, на своей странице в Instagram Снежана составила топ-10 пунктов, которые надо успеть сделать во время беременности.
“1. Пойти на спорт- йога, бассейн, аквааэробика
2. Напутешествоваться с любимым(и)
3. Сделать красивенную беременную фотосессию ( лучше несколько)
4. Купить(подготовить) всё для встречи с малышом
5. Хорошенечко поработать, чтобы потом хорошенечко “поработать“ с ребёночком
6. Научится получать максимум удовольствия! Улыбаться чаще, петь, танцевать, гулять, есть вкусняшки, ходить на концерты, в театры..!
7. Приучить себя пить 1,5-2л воды в день
8. Перейти на здоровое питание
9. Выспаться
10. И самое главное- подружиться с собой, полюбить себя!!!“, - посоветовала Снежана Бабкина.
Мои 10 пунктов, которые надо успеть сделать во время беременности: 1. Пойти на спорт- йога, бассейн, аквааэробика🧘🏻♀️🏊🏻♀️ 2. Напутешествоваться с любимым(и)🌍 3. Сделать красивенную беременную фотосессию ( лучше несколько)🤰🏻✨ 4. Купить( подготовить) всё для встречи с малышом 👼🏻 5. Хорошенечко поработать, чтобы потом хорошенечко «поработать» с ребёночком 😆 6. Научится получать максимум удовольствия! Улыбаться чаще, петь, танцевать, гулять, есть вкусняшки, ходить на концерты, в театры,..!🥰 7. Приучить себя пить 1,5-2л воды в день💧 8. Перейти на здоровое питание 🍽 9. Выспаться🤪 10. И самое главное- подружиться с собой, полюбить себя!!!❤️ Мамочки! Дополняйте вашими пунктами 👇🏻 Фото @v.kvitka @viva_ukraine_magazine Платье @cucheryachi @f.concierge Коляска @babyhit_ukraine #babyhitua #бебихит #inglesina #aptica #inglesinaaptica #инглезина #inglesinaколяска #снежанабабкина #харьков #беременность #love
Напомним, ранее Сергей Бабкин очаровал Сеть новым снимком с новорожденным сыном.
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