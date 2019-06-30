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Снежана Бабкина подсказала, что нужно успеть сделать во время беременности

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Снежана Бабкина составила 10 пунктов, которые надо успеть сделать во время беременности.
Снежана Бабкина подсказала, что нужно успеть сделать во время беременности
Снежана Бабкина подсказала, что нужно успеть сделать во время беременности
instagram.com/snezhana_babkina

18 июня, супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана в третий раз стала мамой. Малыш звездной пары получил необычное библейское имя - Елисей.

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Отметим, что на протяжении последних трех месяцев Бабкина продолжала радовать фанов снимками и интересными подробностями третьей беременности на своей странице в Instagram.

Теперь после родов знаменитость решила подсказать девушкам, что обязательно нужно сделать во время этого особого состояния. Так, на своей странице в Instagram Снежана составила топ-10 пунктов, которые надо успеть сделать во время беременности.

“1. Пойти на спорт- йога, бассейн, аквааэробика
2. Напутешествоваться с любимым(и)
3. Сделать красивенную беременную фотосессию ( лучше несколько)
4. Купить(подготовить) всё для встречи с малышом 
5. Хорошенечко поработать, чтобы потом хорошенечко “поработать“ с ребёночком
6. Научится получать максимум удовольствия! Улыбаться чаще, петь, танцевать, гулять, есть вкусняшки, ходить на концерты, в театры..!
7. Приучить себя пить 1,5-2л воды в день
8. Перейти на здоровое питание
9. Выспаться
10. И самое главное- подружиться с собой, полюбить себя!!!“, - посоветовала Снежана Бабкина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои 10 пунктов, которые надо успеть сделать во время беременности: 1. Пойти на спорт- йога, бассейн, аквааэробика🧘🏻‍♀️🏊🏻‍♀️ 2. Напутешествоваться с любимым(и)🌍 3. Сделать красивенную беременную фотосессию ( лучше несколько)🤰🏻✨ 4. Купить( подготовить) всё для встречи с малышом 👼🏻 5. Хорошенечко поработать, чтобы потом хорошенечко «поработать» с ребёночком 😆 6. Научится получать максимум удовольствия! Улыбаться чаще, петь, танцевать, гулять, есть вкусняшки, ходить на концерты, в театры,..!🥰 7. Приучить себя пить 1,5-2л воды в день💧 8. Перейти на здоровое питание 🍽 9. Выспаться🤪 10. И самое главное- подружиться с собой, полюбить себя!!!❤️ Мамочки! Дополняйте вашими пунктами 👇🏻 Фото @v.kvitka @viva_ukraine_magazine Платье @cucheryachi @f.concierge Коляска @babyhit_ukraine #babyhitua #бебихит #inglesina #aptica #inglesinaaptica #инглезина #inglesinaколяска #снежанабабкина #харьков #беременность #love

Допис, поширений snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

Напомним, ранее Сергей Бабкин очаровал Сеть новым снимком с новорожденным сыном.

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Теги: Снежана Бабкина, беременность
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