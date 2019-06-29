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Дочь Веры Брежневой очаровала Сеть нежным фото

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Дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала фото в мини-платье.
"Просто ангел": Дочь Веры Брежневой очаровала Сеть нежным фото
"Просто ангел": Дочь Веры Брежневой очаровала Сеть нежным фото
instagram.com/sonyaxkiperman

Дочь популярной украинской исполнительницы Веры Брежневой Соня Киперман часто делится в соцсети снимками, где она позирует в стильных нарядах.

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Так, недавно 18-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram кадр, на котором предстала в откровенном и одновременно нежном образе.

На фото Соня в белом коротком платье  с открытой спиной любуется красивым видом сада. Где был сделан снимок, неизвестно, Киперман решила не указывать геолокацию.

“Dream a little dream of me“, - загадочно подписала фото Соня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dream a little dream of me

Допис, поширений Sonya (@sonyaxkiperman)

Поклонники осыпали комплиментами новую публикацию дочери Брежневой.

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“Ты прекрасна“, “Красивенькая“, “Вааааау какая ты красивая“, “Ты просто ангел“, “Платье просто бомба“, “Сладкий зайчик“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике.

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Теги: Соня Киперман, Вера Брежнева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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