Вера Брежнева показала фото с выпускного старшей дочери

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман закончила учебу в Лос-Анджелесе.

Экс-“ВИА Гра“, известная украинская певица Вера Брежнева похвасталась новым совместным снимком со старшей дочерью.

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В этом году 18-летняя Соня Киперман закончила школу. Отметим, что девочка училась в Лос-Анджелесе, США.

На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала фото, на котором позирует с дочкой после выпускного. Для мероприятия артистка выбрала черный топ, длинную белую юбку и белые босоножки. А выпускница надела интересное бежевое платье с черными полосками и черные босоножки.

В подписи к фотографии Вера Брежнева поздравила дочь с окончанием школы. Звезда призналась, что еще раз поняла, как ответственно быть родителями.

“Моя выпускница. И пусть не верится (это со временем все же придёт) что сегодня моя старшая доченька окончила школу, но это такое приятное чувство – смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня ещё раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа – это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей #выпуск2019. Ps: наплакалась сегодня... #graduation“, - написала Вера Брежнева.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике.