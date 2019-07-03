Ким Кардашьян показала архивный снимок с бабушкой

Светская львица Ким Кардашьян поделилась совместным кадром с бабушкой Хелен.

Популярная американская звезда реалити шоу и модель Ким Кардашьян часто делиться с подписчиками в соцсети снимками из семейного архива.

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Так, на днях в своем Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала архивную фотографию. На снимке еще совсем маленькая Ким сидит на руках у своей бабушки Хелен. В подписи к фото звезда назвала папину маму самой лучшей и очень сильной женщиной.

Известно, что бабушка и дедушка Ким были родом с Армении. В оригинале имя бабушки Ким звучит как “Айкуи“. Но после переезда в США ее стали называть Хелен.

“Я и моя Нана! Мама моего отца, Хелен Кардашьян была абсолютной лучшей! Она была такой сильной! Скучаю по тебе Нана“, - написала Ким Кардашьян.

Напомним, ранее Ким Кардашьян в мини-бикини засветила подкачанный пресс.