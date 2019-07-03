Алина Гросу рассказала, почему долгое время скрывала возлюбленного

Певица Алина Гросу показала архивные снимки с супругом Александром.

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая 23 июня отгуляла в Италии свадьбу со своим избранником Александром, призналась почему долгое время не показывала любимого публике.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик, в котором можно увидеть архивные снимки пары с 2015 года.

В подписи к редким кадрам Алина рассказала, что скрывала отношения, боясь, что пресса негативно повлияет на их с Александром любовь.

“Я с 2015 года скрывала отношения...боясь, что Инстаграм, соцсети, пресса как-то негативно повлияют на совсем нежную, трепетную и мою первую совсем серьезную любовь..) Теперь, скрывать уже поздно. Мы не просто влюблённые подростки, а уже полноценная семья. Делюсь с вами частью нашего архива, начиная с 5 сентября 2015 г...“, - написала Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу поделилась необычным фактом о муже.