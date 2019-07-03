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Алина Гросу рассказала, почему долгое время скрывала возлюбленного

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Певица Алина Гросу показала архивные снимки с супругом Александром.
Алина Гросу рассказала, почему долгое время скрывала возлюбленного
Алина Гросу рассказала, почему долгое время скрывала возлюбленного
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая 23 июня отгуляла в Италии свадьбу со своим избранником Александром, призналась почему долгое время не показывала любимого публике.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик, в котором можно увидеть архивные снимки пары с 2015 года.

В подписи к редким кадрам Алина рассказала, что скрывала отношения, боясь, что пресса негативно повлияет на их с Александром любовь. 

“Я с 2015 года скрывала отношения...боясь, что Инстаграм, соцсети, пресса как-то негативно повлияют на совсем нежную, трепетную и мою первую совсем серьезную любовь..) Теперь, скрывать уже поздно. Мы не просто влюблённые подростки, а уже полноценная семья. Делюсь с вами частью нашего архива, начиная с 5 сентября 2015 г...“, - написала Гросу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отмечайте под этим постом тех, кого вы безумно любите🤗❤️ P.s. Так уж вышло, что в наше время все вокруг, на подсознательном уровне, считают, чего нет в инстаграме, того и не существует в жизни))) это огромная ошибка.. все мы что-то скрываем, что-то бережём, что-то храним рядышком с сердцем и боимся это показать общественности, потому что любой негатив в сторону «чего-то этого» может ранить сильнее всего..это самое главное для нас..эта наша личная жизнь🙌🏼 наша оголенная душа🙄 Я с 2015 года скрывала отношения...боясь, что инстаграм, соц.сети, пресса как-то негативно повлияют на совсем нежную, трепетную и мою первую совсем серьезную любовь..) Теперь, скрывать уже поздно..🤪Мы не просто влюблённые подростки, а уже полноценная семья😊 Делюсь с вами частью нашего архива, начиная с 5 сентября 2015 г...

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу поделилась необычным фактом о муже.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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