Певица Алина Гросу опубликовала свадебный снимок и рассказала интересный факт о возлюбленном.

"Что это за знак?": Алина Гросу поделилась необычным фактом о муже instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая 23 июня отгуляла свадьбу в Италии, поделилась неожиданным наблюдением о своем муже Александре.

Читай также: Утро невесты: Регина Тодоренко показала первые кадры со свадьбы

На своей странице в Instagram звезда опубликовала нежное свадебное фото, на котором молодые супруги держаться за руки.

В описании к снимку Алина написала об интересной детали, связанной с ее мужем. Артистка нашла в щетине Александра мистический знак.

“Обнаружила сегодня, что Санькина борода растёт вихрем в форме цифры “6“. Что это за знак?)))“, - рассказала Гросу.

Многие подписчики осыпали новое фото пары комплиментами, а некоторые отметили, что шестерка в бороде супруга Алины - это намек на количество их будущих детей.

Читай также: “Непобедима“: Алина Гросу посвятила мужу новую песню

“Какие вы невероятные“, “Это значит 6-ро детей)“, “Самая красивая пара, которую я видела. Счастья вам дорогие и любви“, “Сплошная нежность! Счастья вам!“, “Очень нежное и трогательное фото. Любви вам бесконечной“, “Ви чудові, неймовірна пара)))“, “Будет у него 6 детей)))“, “Пара создана небесами“, - написали поклонники Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу показала новый кадр с мужем с отдыха в Турции.