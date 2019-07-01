Анита Луценко показала архивный кадр, где она брюнетка.

С челкой и темными волосами: как выглядела Анита Луценко до "Зважених і щасливих" instagram.com/anitasporty

Известный фитнес-тренер и ведущая 9 сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко шокировала поклонником новой публикацией в соцсети. Звезда показала, как выглядела до участия в шоу.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала архивные кадры, на которых запечатлена в неожиданном образе. Оказывается, 10 лет назад Анита была брюнеткой. До проекта спортсменка носила чолку.

“Хе хе хе)) было и такое. Немного скучаю за темными волосами. Ой чувствую настанет момент. Уж очень долго я в одном цвете и длине уже. Фото сделано ещё перед “зважеными“ в моей жизни“, - написала Анита Луценко.

Поклонники принялись делиться своими мнениями об образе Аниты с темным цветом волос.

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“Анита, с тёмными волосами было лучше!!!! Вы какая-то загадочная!!!! Прикольно!!!!“, “Мне Вы в блонде нравитесь больше“, “Очень хорошо Вам брюнеткой и с челкой“, “Изменения это круто! Но Ваш цвет и Ваша длина идеальны“, “Вы намного выразительнее. Очень хорошо“, “Ты нереальная с темными волосами!!!!!“, “Вау! Вам очень идёт“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь.