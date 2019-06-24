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Дружат семьями: Алена Шоптенко похвасталась отдыхом с Анитой Луценко

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Участницы "Танцев со звездами" Алена Шоптенко и Анита Луценко провели день вместе.
Дружат семьями: Алена Шоптенко похвасталась отдыхом с Анитой Луценко
Дружат семьями: Алена Шоптенко похвасталась отдыхом с Анитой Луценко
instagram.com/alena_shoptenko

Популярная украинская хореограф, первая победительница “Танцев со звездами“ Алена Шоптенко порадовала фанов неожиданным снимком. Артистка показала, как провела день с фитнес-тренером Анитой Луценко.

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После участия в танцевальном проекте Анита и Алена подружились и теперь любят проводить время вместе. А их дети, Иван и Мия тоже стали друзьями. Так звезды начали общаться семьями. 

На своей странице в Instagram Шоптенко опубликовала кадр с совместного времяпровождения. Так, на снимке можно увидеть, как Алена и Анита сидят рядом на диване и держат своих малышей на руках.

“Заседание Клуба спортивно-танцующих мам!“, - подписала фото Алена Шоптенко. 

Напомним, ранее Алена Шоптенко показала, как отметила первый день рождения сына.

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Теги: Алена Шоптенко, Анита Луценко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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