Дружат семьями: Алена Шоптенко похвасталась отдыхом с Анитой Луценко

Участницы "Танцев со звездами" Алена Шоптенко и Анита Луценко провели день вместе.

Популярная украинская хореограф, первая победительница “Танцев со звездами“ Алена Шоптенко порадовала фанов неожиданным снимком. Артистка показала, как провела день с фитнес-тренером Анитой Луценко.

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После участия в танцевальном проекте Анита и Алена подружились и теперь любят проводить время вместе. А их дети, Иван и Мия тоже стали друзьями. Так звезды начали общаться семьями.

На своей странице в Instagram Шоптенко опубликовала кадр с совместного времяпровождения. Так, на снимке можно увидеть, как Алена и Анита сидят рядом на диване и держат своих малышей на руках.

“Заседание Клуба спортивно-танцующих мам!“, - подписала фото Алена Шоптенко.

Напомним, ранее Алена Шоптенко показала, как отметила первый день рождения сына.