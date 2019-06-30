Алина Гросу показала новый кадр с мужем с отдыха в Турции
После свадьбы и небольшого медового месяца в Италии популярная украинская певица и актриса Алина Гросу и ее супруг Александр отправились на отдых в Стамбул, Турция.
Читай также: “Очень горячо“: Алина Гросу засветила пышные формы в мокром платье
На своей странице в Instagram звезда разместила очередной трогательный кадр с новоиспеченным мужем. Пара позирует в обнимку на фоне достопримечательностей Стамбула.
В описании к милому снимку артистка призналась, что последние 10 дней практически не спала, ведь после свадебной церемонии в Италии у нее уже было несколько концертов и съемок.
“Отчаянная попытка выглядеть бодро после 10 бессонных ночей #наконецтовдвоем Всем любви!!!“, - подписала фото Алина Гросу.
Поклонники принялись активно комментировать новый снимок пары.
Читай также: Алина Гросу показала романтичное видео из ЗАГСа
“Да ладно, твои глаза под определением “бодрость“ в словаре стоят“, “А кто спать мешал?“, “Главное счастливые“, “Ви неймовірно двоє гарні.... дуже схожі“, “Счастья вам“, “Мои зайки“, “Хорошего отдыха вам“, - написали пользователи Сети.
Напомним, ранее Алина Гросу выпустила лирик-видео на песню “Непобедима“ и показала ранее неопубликованные фото со свадьбы.
Полная версия правил