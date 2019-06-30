Певица Алина Гросу и ее супруг Александр отправились на отдых в Стамбул, Турция.

Алина Гросу показала новый кадр с мужем с отдыха в Турции instagram.com/alina_grosu

После свадьбы и небольшого медового месяца в Италии популярная украинская певица и актриса Алина Гросу и ее супруг Александр отправились на отдых в Стамбул, Турция.

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На своей странице в Instagram звезда разместила очередной трогательный кадр с новоиспеченным мужем. Пара позирует в обнимку на фоне достопримечательностей Стамбула.

В описании к милому снимку артистка призналась, что последние 10 дней практически не спала, ведь после свадебной церемонии в Италии у нее уже было несколько концертов и съемок.

“Отчаянная попытка выглядеть бодро после 10 бессонных ночей #наконецтовдвоем Всем любви!!!“, - подписала фото Алина Гросу.

Поклонники принялись активно комментировать новый снимок пары.

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“Да ладно, твои глаза под определением “бодрость“ в словаре стоят“, “А кто спать мешал?“, “Главное счастливые“, “Ви неймовірно двоє гарні.... дуже схожі“, “Счастья вам“, “Мои зайки“, “Хорошего отдыха вам“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Алина Гросу выпустила лирик-видео на песню “Непобедима“ и показала ранее неопубликованные фото со свадьбы.