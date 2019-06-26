Алина Гросу показала романтичное видео из ЗАГСа
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Певица Алина Гросу, которая на днях засветила пышные формы в мокром платье, показала, как прошла ее тайная роспись в московском ЗАГСе. На своей странице в Instagram украинка опубликовала видео, записанное 1 июня.
В ролике запечатлены все традиционные и радостные моменты церемонии росписи. Алина и Александр целуются, обнимаются и позируют перед камерой.
1.06.2019 | Роспись, - добавила в описании Алина Гросу.
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В качестве музыкального сопровождения для видео Гросу использовала свою композицию, которую также анонсировала в Инстаграм.
Недавно мы рассказывали, сколько нарядов сменила на собственной свадьбе Алина Гросу.
Кроме того, Алина Гросу опубликовала трогательное фото с родителями со своей свадьбы.
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