Алина Гросу показала романтичное видео из ЗАГСа

Певица поделилась видео со свадебной церемонии.

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Певица Алина Гросу, которая на днях засветила пышные формы в мокром платье, показала, как прошла ее тайная роспись в московском ЗАГСе. На своей странице в Instagram украинка опубликовала видео, записанное 1 июня.

В ролике запечатлены все традиционные и радостные моменты церемонии росписи. Алина и Александр целуются, обнимаются и позируют перед камерой.

1.06.2019 | Роспись, - добавила в описании Алина Гросу.

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В качестве музыкального сопровождения для видео Гросу использовала свою композицию, которую также анонсировала в Инстаграм.

Недавно мы рассказывали, сколько нарядов сменила на собственной свадьбе Алина Гросу.

Кроме того, Алина Гросу опубликовала трогательное фото с родителями со своей свадьбы.