Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алина Гросу показала романтичное видео из ЗАГСа

Комментариев: 3
Певица поделилась видео со свадебной церемонии.
Алина Гросу показала романтичное видео из ЗАГСа
Алина Гросу показала романтичное видео из ЗАГСа
instagram.com/alina_grosu

Читай также: Алина Гросу впервые показала лицо мужа

Певица Алина Гросу, которая на днях засветила пышные формы в мокром платье, показала, как прошла ее тайная роспись в московском ЗАГСе. На своей странице в Instagram украинка опубликовала видео, записанное 1 июня.

В ролике запечатлены все традиционные и радостные моменты церемонии росписи. Алина и Александр целуются, обнимаются и позируют перед камерой. 

1.06.2019 | Роспись, - добавила в описании Алина Гросу. 

Читай также: Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа с днем рождения

В качестве музыкального сопровождения для видео Гросу использовала свою композицию, которую также анонсировала в Инстаграм.

Недавно мы рассказывали, сколько нарядов сменила на собственной свадьбе Алина Гросу.

Кроме того, Алина Гросу опубликовала трогательное фото с родителями со своей свадьбы.

Поделись:
Теги: Алина Гросу, певица, свадьба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
ANDREICH    29.06.2019, 23:23
Оценка:  +1
ANDREICH
а як буде ибать покажуть
гость  (аноним)  29.06.2019, 20:06
Оценка:  +3
гость
БМ, нахера нам все это говно из кацапстана?
Мы не собираемся, еще 350 лет, еба...ться с кацапским быдлом!
Пусть китайские товарищи натягивают кацапских потаскух и ассимилируют мокшанское быдло
Nikolas_Adver    29.06.2019, 19:47
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
торжественная сдача писды в эксплуатацию))) зачем вам, бабы, вся эта хрень? как будто это влияет на отношения....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь