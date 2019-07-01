"Непобедима": Алина Гросу посвятила мужу новую песню

Певица Алина Гросу выпустила лирик-видео на песню "Непобедима" и показала ранее неопубликованные фото со свадьбы.

Популярная украинская исполнительница Алина Гросу, известна так же как GROSU, выпустила новую композицию под названием “Непобедима“.Презентация лирик-видео состоялась 30 июня на официальном Youtube-канале артистки.

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Новый хит звезда посвятила своему мужу Александру и новому этапу их совместной жизни. Отметим, что пара расписалась 1 июня в Москве, а свадьбу отпраздновала в Италии, 23 июня.

В новом лирик-видео поклонники Алины смогут увидеть ранее неопубликованные фото со свадьбы артистки и ее возлюбленного.

Напомним, ранее Алина Гросу засветила пышные формы в мокром платье.