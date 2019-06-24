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Святослав Вакарчук стал свидетелем на свадьбе гитариста "Океана Эльзы"

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Гитарист группы "Океан Эльзы" Владимир Опсеница и его возлюбленная Светлана поженились.
Святослав Вакарчук стал свидетелем на свадьбе гитариста "Океана Эльзы"
Святослав Вакарчук стал свидетелем на свадьбе гитариста "Океана Эльзы"
instagram.com/okeanelzy_official

В понедельник, 24 июня, участник популярной украинской группы “Океан Эльзы“, сербский гитарист Владимир Опсеница и его избранница Светлана официально стали мужем и женой. Свадебная церемония пары состоялась в городе Мцхета, Грузия.

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Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram. В официальной аккаунте “Океана Эльзы“ появилось несколько свадебных кадров, на которых можно заметить, что свидетелем на торжестве был фронтмен группы и лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук.

“Владімір, Світлана! Наші чудові, любові! #весілляОпсеніци #ОЕсім'я“, - говориться в публикации.

Святослав Вакарчук также разместил поздравление и несколько фото со свадьбы  в своем личном профиле.

“Ну що, Влада всьо:) Гордий бути першим дружбою!“, - написал музыкант.

Напомним, ранее певица Алина Гросу и ее возлюбленный Александр отпраздновали свадьбу в Венеции.

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Теги: Владимир Опсеница, Святослав Вакарчук, Океан Эльзи
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