Гитарист группы "Океан Эльзы" Владимир Опсеница и его возлюбленная Светлана поженились.

Святослав Вакарчук стал свидетелем на свадьбе гитариста "Океана Эльзы" instagram.com/okeanelzy_official

В понедельник, 24 июня, участник популярной украинской группы “Океан Эльзы“, сербский гитарист Владимир Опсеница и его избранница Светлана официально стали мужем и женой. Свадебная церемония пары состоялась в городе Мцхета, Грузия.

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Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram. В официальной аккаунте “Океана Эльзы“ появилось несколько свадебных кадров, на которых можно заметить, что свидетелем на торжестве был фронтмен группы и лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук.

“Владімір, Світлана! Наші чудові, любові! #весілляОпсеніци #ОЕсім'я“, - говориться в публикации.

Святослав Вакарчук также разместил поздравление и несколько фото со свадьбы в своем личном профиле.

“Ну що, Влада всьо:) Гордий бути першим дружбою!“, - написал музыкант.

Напомним, ранее певица Алина Гросу и ее возлюбленный Александр отпраздновали свадьбу в Венеции.