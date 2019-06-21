Макс Барских шокировал сеть откровенным фото

Фанаты сравнили певца с Аполлоном.

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Украинский певец Макс Барских, который объявил второй мировой тур NEZEMNAYA2020, взорвал сеть новым фото. В своем Instagram артист опубликовал смелое фото, которое вызвало у фолловеров бурную реакцию.

В кадре Макс позирует обнаженным - на нем одни только плавки.

На подставке, - подписал фотографию певец.

Провокационный снимок Макса Барских набрал более 40 тысяч лайков в социальной сети. В комментариях поклонники артистка засыпали его комплиментами и даже сравнили с Лободой: “Какой мужчина“, “Смело!“, “Длина ног.. с Лободой можно сравнить“, “Аполлон“.

Накануне Макс Барских показал, как провел время с Мишей Романовой в США.

