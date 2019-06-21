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Макс Барских шокировал сеть откровенным фото

Комментариев: 4
Фанаты сравнили певца с Аполлоном.
Макс Барских шокировал сеть откровенным фото
Макс Барских шокировал сеть откровенным фото
instagram.com/max_barskih/

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Украинский певец Макс Барских, который объявил второй мировой тур NEZEMNAYA2020, взорвал сеть новым фото. В своем Instagram артист опубликовал смелое фото, которое вызвало у фолловеров бурную реакцию.

В кадре Макс позирует обнаженным - на нем одни только плавки. 

На подставке, - подписал фотографию певец.

Провокационный снимок Макса Барских набрал более 40 тысяч лайков в социальной сети. В комментариях поклонники артистка засыпали его комплиментами и даже сравнили с Лободой: “Какой мужчина“, “Смело!“, “Длина ног.. с Лободой можно сравнить“, “Аполлон“.

Накануне Макс Барских показал, как провел время с Мишей Романовой в США.
 

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Теги: Макс Барских, фото
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  22.06.2019, 12:21
Оценка:  0
гость
Фанаты вдувают в ноздри забористую муку из аргентины, по-этому и видят в нём Аполлона.
pусский  (аноним)  22.06.2019, 12:21
Оценка:  0
pусский
Больной пидop с хуем в жопе! Только хoхлы могли сравнить этого опущенца с Аполлоном.
wnt    22.06.2019, 11:59
Оценка:  +1
wnt
Где они в нем увидели Аполлона? Обычный растатуированный дрыщ.
jeksoncool    22.06.2019, 11:53
Оценка:  0
jeksoncool
ГЭЙ-Й-Й!!!!
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