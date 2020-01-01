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Макс Барских объявил второй мировой тур NEZEMNAYA2020

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Украинский артист представил промо ролик нового международного турне NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020.
Макс Барских объявил второй мировой тур NEZEMNAYA2020
Макс Барских объявил второй мировой тур NEZEMNAYA2020
пресс-служба

Теперь музыку артиста услышат даже в Австралии. В сети обсуждают промо ролик предстоящего в следующем году международного турне Макса NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020.

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После суперуспешного шоу “Туманы“, которое длилось два года и побывало в 15 странах, охватив более 250 концертов, Барских и его команда расширяют концертную географию континентами. Второй мировой тур артиста охватит Австралию, США, Канаду, страны Балтии, Казахстан, Великобританию, Германию, Польшу, Данию и т.д., и стартует он со столицы Литвы – Вильнюс, после чего певец отправится в Беларусь, Латвию и Германию.

NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 получил название одноименного хита-блокбастера, который, не дождавшись официального релиза, оккупировал главные чарты топовых радиостанций СНГ и плейлисты Apple Music, прозвучав за два месяца в радиоэфире около 200 тысяч раз (согласно статистике медиапортала TopHit).

В рамках будущего тура Барских презентует шоу “7“ с дополнениями и новшествами. Премьера-предпрослушивание новой концертной программы музыканта по традиции состоялась в Киеве, в прошлом году 29 ноября.

Напомним, ранее Макс Барских засветился в компании известной топ-модели.

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Теги: Макс Барских
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Источник: ivona.bigmir.net

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