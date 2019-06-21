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Букет, шарики и поцелуи: Сергей Бабкин забрал жену из роддома

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Звездная чета Бабкиных забрала четвертого ребенка из киевского роддома.

Букет, шарики и поцелуи: Сергей Бабкин забрал жену из роддома
Букет, шарики и поцелуи: Сергей Бабкин забрал жену из роддома
instagram.com/babkin_official

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Музыкант Сергей Бабкин забрал свою жену Снежану из киевского роддома “Лелека“. Счастливая пара выставила фото с младенцем в Инстагам. В кадре - Сергей, целующий младенца, и Снежана с огромным букетом мелких роз и воздушными шарами.

Также снимки счастливых родителей появились на странице передачи “Світське життя“ - ведущая Екатерина Осадчая сфотографировалась вместе с парой и, судя по фото, подарила новорожденному Елисею украинскую вышиванку.

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К слову, Елисей - четвертый ребенок в семье Бабкиных. От первого брака у Сергея есть сын Илья, а у Снежаны - сын Артур, также у пары есть общая дочка - 9-летняя Веселина.

Ранее мы писали, что Венсан Кассель и Тина Кунаки выставили озорное селфи.

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Теги: Снежана Бабкина, Сергей Бабкин, дети звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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