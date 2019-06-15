Дмитрий заявил, что обращает внимание на интеллектуальное развитие.

Дмитрий Комаров прокомментировал 15-летнюю разницу в возрасте с красавицей-женой instagram.com/aakucherenko

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На днях украинский популярный ведущий и путешественник Дмитрий Комаров женился на модели Александре Кучеренко, которая является обладательницей титула “Мисс Украина 2016“. Разница а возрасте молодоженов составляет 15 лет - Саше в этом году исполнился 21, а Дмитрий отпраздновал свое 36-летие.

Поскольку такая немаленькая разница “обеспокоила“ поклонников пары и они активно обсуждали эту тему в интернете - Комаров прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире программы “Завтрак с 1 + 1“.

По словам Дмитрия, он абсолютно не чувствует разницу в возрасте, ведь его новоиспеченная жена - мудрая и умная девушка, которая может поддержать разговор на любую тему.

Я на самом деле никогда не общался так близко с девушками, которые настолько моложе меня. Я чувствую себя наравне с человеком по уму. Мы абсолютно понимаем друг друга. Нам всегда интересно вместе, - признался Комаров.

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Также Дмитрий сказал о легкости в отношениях, которая ранее не была возможна из-за его напряженного графика. Комаров отметил, что ему всегда было сложно найти девушку, ведь он постоянно находится в командировках в других странах. Сейчас, по словам счастливого супруга, у него не возникает конфликтов о специфике работы, потому что Александра - настоящий партнер и все понимает без лишних объяснений.

Саша - мое золото, которое полностью принимает мою работу. У нас ни разу не было никаких разногласий относительно моих поездок. Сейчас также планируется отъезд на несколько месяцев. Мы абсолютно спокойно об этом говорим. Это не является проблемой для нашей семьи, - отметил Дмитрий.

В свою очередь его молодая жена призналась, что отказалась взять фамилию мужа, но это было общим решением супругов. Комаров подтвердил, что не был против этого.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров похвастался подарком от молодой жены.