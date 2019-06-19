Знаменитости поделились с поклонниками своим счастьем.

Красивые: Счастливые родители Венсан Кассель и Тина Кунаки выставили озорное селфи instagram.com/tinakunakey

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Знаменитая чета - звезда французского кинематографа Венсан Кассель и его юная супруга модель Тина Кунаки, которые недавно стали родителями, поделились новым забавным селфи. В Инстаграм пара добавила фото из Лос-Анджелеса, Калифорния. Оба супруга выглядят счастливыми и отдохнувшими, а Венсан Кассель даже “дурачится“ - изображая случайное попадание в кадр.

Напомним, что в апреле этого года Тина Кунаки родила Венсану Касселю дочь Амазони. Это ее первый ребенок. У Касселя есть двое дочерей от кино-дивы Моники Белуччи - 14-летняя Дева и 9-летняя Леони.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки оправилась от родов и выставила фото в купальнике.