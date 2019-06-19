Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Красивые: Счастливые родители Венсан Кассель и Тина Кунаки выставили озорное селфи

Комментариев: 0
Знаменитости поделились с поклонниками своим счастьем.

Красивые: Счастливые родители Венсан Кассель и Тина Кунаки выставили озорное селфи
Красивые: Счастливые родители Венсан Кассель и Тина Кунаки выставили озорное селфи
instagram.com/tinakunakey

Читай также: Тина Кунаки засветила соблазнительные формы, загорая на солнышке

Знаменитая чета - звезда французского кинематографа Венсан Кассель и его юная супруга модель Тина Кунаки, которые недавно стали родителями, поделились новым забавным селфи. В Инстаграм пара добавила фото из Лос-Анджелеса, Калифорния. Оба супруга выглядят счастливыми и отдохнувшими, а Венсан Кассель даже “дурачится“ - изображая случайное попадание в кадр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOU🤪

Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

Напомним, что в апреле этого года Тина Кунаки родила Венсану Касселю дочь Амазони. Это ее первый ребенок. У Касселя есть двое дочерей от кино-дивы Моники Белуччи - 14-летняя Дева и 9-летняя Леони.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки оправилась от родов и выставила фото в купальнике.

Поделись:
Теги: Венсан Кассель, Тина Кунаки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь