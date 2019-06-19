Победительница "Холостяка-9" похвасталась похудевшим телом

Дария Квиткова рассказала, на какой диете сидит вместе с Никитой Добрыниным.

Победительница 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ Дария Квиткова решила поделиться с подписчиками секретами своего похудения.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько фото, на которых продемонстрировала, как выглядела ее фигура после и до похудения.

В подписи к снимкам Дария рассказала о том, какие специальные методы использует для похудения. Она призналась, что вместе с Никитой Добрыниным ходит в тренировочный зал и на массаж, а также сидит на диете. Звезда рассказала, что питается кашами, салатами с рыбой или мясом, фруктами и овощами.

“Я не специалист по сбрасыванию веса и свой способ я не буду рекомендовать никому (если смотрели свидание в Египте, знаете о чем я). Первое, что вам нужно - это найти мотивацию. Я жутко ленивая, меня тяжело заставить сделать что-либо. Я свою мотивацию нашла в лице @nikitadobrynin и кайфую от этого. Второе - это регулярные тренировки и питание. Я занимаюсь с тренером @nataliya_gergel, которая выжимает из меня все соки. Сижу на солевой диете: пот и слезы. (шучу, слез пока не было). Утром кушаем каши на воде с сухофруктами и хлебцы с авокадо, а после салаты с рыбой или мясом, фрукты и овощи тоже в рационе. Никита может кушать еще рис, гречку и яйца. Мы пьем много воды. Ну, Никита пьет, а я периодически, потому что пока мне сложно это дается. Третье - массажи. Я стала ходить на криолиполиз в @elast_clinic. Короче, я не особо верю в похудение от одного аппарата, без занятий спорта, правильного питания и тд, но эта штука какая-то магическая. Что поменялось? Мне помогло снять отёк и вывело лишнюю воду. Ушло 3 см. Это результат после первого раза. Я долго решалась выставлять эти фото или нет, потому что вавка в голове медленно заживает. В карусели ПЕРВОЕ фото: После. ВТОРОЕ фото: До. Разница в час“, - поделилась своими методами похудения Дария Квиткова.

Напомним, ранее Дария Квиткова показала фанам свою татуировку с рисунком красной розы.