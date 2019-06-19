Победительница "Холостяка-9" похвасталась похудевшим телом
Победительница 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ Дария Квиткова решила поделиться с подписчиками секретами своего похудения.
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На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько фото, на которых продемонстрировала, как выглядела ее фигура после и до похудения.
В подписи к снимкам Дария рассказала о том, какие специальные методы использует для похудения. Она призналась, что вместе с Никитой Добрыниным ходит в тренировочный зал и на массаж, а также сидит на диете. Звезда рассказала, что питается кашами, салатами с рыбой или мясом, фруктами и овощами.
“Я не специалист по сбрасыванию веса и свой способ я не буду рекомендовать никому (если смотрели свидание в Египте, знаете о чем я).
Первое, что вам нужно - это найти мотивацию. Я жутко ленивая, меня тяжело заставить сделать что-либо. Я свою мотивацию нашла в лице @nikitadobrynin и кайфую от этого.
Второе - это регулярные тренировки и питание. Я занимаюсь с тренером @nataliya_gergel, которая выжимает из меня все соки. Сижу на солевой диете: пот и слезы. (шучу, слез пока не было). Утром кушаем каши на воде с сухофруктами и хлебцы с авокадо, а после салаты с рыбой или мясом, фрукты и овощи тоже в рационе. Никита может кушать еще рис, гречку и яйца. Мы пьем много воды. Ну, Никита пьет, а я периодически, потому что пока мне сложно это дается.
Третье - массажи. Я стала ходить на криолиполиз в @elast_clinic. Короче, я не особо верю в похудение от одного аппарата, без занятий спорта, правильного питания и тд, но эта штука какая-то магическая.
Что поменялось? Мне помогло снять отёк и вывело лишнюю воду. Ушло 3 см. Это результат после первого раза. Я долго решалась выставлять эти фото или нет, потому что вавка в голове медленно заживает.
В карусели ПЕРВОЕ фото: После. ВТОРОЕ фото: До. Разница в час“, - поделилась своими методами похудения Дария Квиткова.
Где пост про похудение !? А вот он. Решалась на него долго и занууууудно. Я не специалист по сбрасыванию веса и свой способ я не буду рекомендовать никому (если смотрели свидание в Египте, знаете о чем я). ✨Первое, что вам нужно - это найти мотивацию. Я жутко ленивая, меня тяжело заставить сделать что либо. Я свою мотивацию нашла в лице @nikitadobrynin 💗 и кайфую от этого. ✨Второе - это регулярные тренировки и питание. Я занимаюсь с тренером @nataliya_gergel, которая выжимает из меня все соки😅💗 Сижу на солевой диете: пот и слезы😹 (шучу, слез пока не было). Утром кушаем каши на воде с сухофруктами и хлебцы с авокадо, а после салаты с рыбой или мясом, фрукты и овощи тоже в рационе. Никита может кушать еще рис, гречку и яйца🍳. Мы пьем много воды. Ну, Никита пьет, а я периодически, потому что пока мне сложно это дается. ✨Третье - массажи. Я стала ходить на криолиполиз в @elast_clinic. Короче, я не особо верю в похудение от одного аппарата, без занятий спорта, правильного питания и тд, но эта штука какая-то магическая. Криолиполиз - это аппаратная методика, которая корректирует фигуру без операционных вмешательств, а только лишь под воздействием холода. Что поменялось? 📌Мне помогло снять отёк и вывело лишнюю воду. Ушло 3 см. Это результат после первого раза. Я долго решалась выставлять эти фото или нет, потому что вавка в голове медленно заживает😹 В карусели ПЕРВОЕ фото: После. ВТОРОЕ фото: До. Разница в час. Чудес, увы, не бывает. Либо вы добиваетесь красивого тела правильным и здоровым путем, либо получаете куча проблем с организмом, здоровьем и нервной системой. Выбирать вам🤞🏻
Напомним, ранее Дария Квиткова показала фанам свою татуировку с рисунком красной розы.
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