Экс-"Холостяк" и его возлюбленная отдыхают на родине Никиты.

Никита Добрынин и Даша Квиткова похвастались фото с отдыха instagram.com/kvittkova/

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Главный герой девятого сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова отправились на уикэнд в Черновцы. Горячие снимки с отдыха влюбленные публикуют на своих страницах в Instagram.

В блоге Никиты Добрынина появилось фото, где пара лежит на шезлонге. Даша позирует в откровенном купальнике и солнцезащитных очках, в то время как Никита демонстрирует оголенный торс.

Проводим горячий уикенд у меня на родине, - подписал фотограмию Добрынин.

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Дарья, которая недавно показала фанам свою татуировку с рисунком красной розы, также порадовала фолловеров парой новых фото с возлюбленным.

В копилку счастливых дней, - написала она.

Напомним, что ранее Никита Добрынин и Дария Квиткова рассказали о жизни после реалити-шоу “Холостяк 9“.