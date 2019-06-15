Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Никита Добрынин и Даша Квиткова похвастались фото с отдыха

Комментариев: 0
Экс-"Холостяк" и его возлюбленная отдыхают на родине Никиты.
Никита Добрынин и Даша Квиткова похвастались фото с отдыха
Никита Добрынин и Даша Квиткова похвастались фото с отдыха
instagram.com/kvittkova/

Читай также: Ани Лорак подтвердила свой новый роман (фото)

Главный герой девятого сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова отправились на уикэнд в Черновцы. Горячие снимки с отдыха влюбленные публикуют на своих страницах в Instagram.

В блоге Никиты Добрынина появилось фото, где пара лежит на шезлонге. Даша позирует в откровенном купальнике и солнцезащитных очках, в то время как Никита демонстрирует оголенный торс.

Проводим горячий уикенд у меня на родине, - подписал фотограмию Добрынин.

Читай также: Маша Ефросинина покорила Сеть соблазнительным образом

Дарья, которая недавно показала фанам свою татуировку с рисунком красной розы, также порадовала фолловеров парой новых фото с возлюбленным. 

В копилку счастливых дней, - написала она.

Напомним, что ранее Никита Добрынин и Дария Квиткова рассказали о жизни после реалити-шоу “Холостяк 9“

Поделись:
Теги: Никита Добрынин, Даша Квиткова, холостяк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь