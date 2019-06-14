Муж Тони Матвиенко поделился снимками со своими сыновьями от предыдущих отношений.

Арсен Мирзоян показал редкие кадры с детьми от первого брака instagram.com/arsen_mirzoian

Известный украинский певец, звезда вокального проекта “Голос країни“ Арсен Мирзоян поделился с фанами снимками с отдыха в Карпатах.

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Вместе с артистом в небольшой отпуск отправились его супруга Тоня Матвиенко и двое детей Арсена от предыдущего брака.

На своей странице в Instagram Мирзоян опубликовал кадры, на которых видно, как он весело проводил время с сыновьями Арсением и Владом. Вместе со звездным папой дети поплавали в бассейне.

Судя по указанной геолокации, певец и его семья провели выходные в Romantik Spa Hotel в городе Яремче, Ивано-Франковская область.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, что лучший друг ее мужа хотел жениться на ней.