Тоня Матвиенко призналась, что лучший друг ее мужа хотел жениться на ней

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и Мария Бурмака поделились интересными историями об общем друге - Александре Положинском.

Лидер группы “Тартак“ Александр Положинский празднует 47-й День рождения. По этому поводу журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ встретились с друзьями Александра – Тоней Матвиенко, Арсеном Мирзояном, Марией Бурмакой – и узнали, что связывает его с этими артистами.

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Александр Положинский на сцене уже 20 лет. За это время артист успел немало сделать не только для собственной карьеры, но и для своих звездных друзей. Так, например, с Арсеном Мирзояном они познакомились, когда тот участвовал в музыкальном конкурсе, а Александр был в составе жюри. Тогда Положинский решил поддержать Мирзояна – пригласил выступить.

“Положинский всегда в строю! Он не сообщил, что это его День рождения, просто сказал: “Я хочу показать тебя кому надо“. Тогда Саша задумывался стать продюсером, а потом решил, что еще рано, – рассказал Арсен Мирзоян в эфире канала “Україна“. – Помню, как он сказал: “Вот квартира, вот ключи, – приезжай, живи, работай“. Саня, хочу поздравить тебя с Днем рождения и пожелать здоровья! Спасибо, что не боишься воплощать в жизнь различные проекты свои и благодарю что ты есть! Ещё не один дуэт, думаю, мы споем вместе!“.

Александр Положинский и Арсен Мирзоян пресс-служба

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Так музыканты стали лучшими друзьями. Тогда Арсен и не догадывался, что Александр положил глаз на его будущую жену. А самой Тони Матвиенко исполнился 21 год, когда она пришла на студию к Фаготу посоветоваться, с чего начать певческую карьеру.

“Он тоже на диване сидел, и я с ним познакомилась, и уже, когда мы с Арсеном начали встречаться, то он рассказал, что Саша обмолвился, мол: “Боже, как тебе повезло, я тоже на Тоне хотел жениться!“. Ну это, видимо, он меня запомнил, когда я была молодая и классная!“ – смеясь, поделилась Тоня Матвиенко в программе “Ранок з Україною“. – Саша, пожалуйста, хватит работать – пора заводить семью, цём! Я бы очень хотела, чтобы твой род был продолжен, чтобы или дочь, или сыночек у тебя родился!“.

А вот Мария Бурмака вспомнила более личное.

“Когда мне было грустно и одиноко, мы с Сашей всю ночь ходили по Киеву – заходили в гости, попали в домашний театр, а когда утром я ему сказала спасибо твоим родителям за то, что ты есть, – Саша мне выслал номер телефона мамы и папы и сказал, позвони, скажи спасибо им“. Пиши и дальше такие прекрасные песни, которые писал до сих пор – о любви, о настоящей, о силе духа. Ты мой герой! Всегда улыбайся, а я всегда буду рядом. С Днем ​​рождения!“ – комментирует Мария Бурмака.

Мария Бурмака пресс-служба

Услышав воспоминания и поздравления друзей, именинник не смог удержаться от комментариев.

“Мне очень, но я не всё помню. Интересно, что Арсен с Тоней рассказали – ну, возможно, знакомство с Арсеном еще помню, а вот с Тоней – помню, что она спрашивала, не могу ли я какую-то песню написать – и я тогда не смог“, – говорит Александр Положинский в программе “Ранок з Україною“.

Напомним, ранее “Тартак“ и НУМЕР 482 выпустили клип со звездой Playboy.