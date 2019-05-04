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Бари Алибасову подсунули за 800 тыс. не того кота

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Семью продюсера обманули, отдав им не того канадского сфинкса.

Бари Алибасову подсунули за 800 тыс. не того кота
Бари Алибасову подсунули за 800 тыс. не того кота
twitter.com/Alibasov_Bari

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Сын российского продюсера Бари Алибасова заявил, что неизвестный человек обманным путем выманил у его семьи 800 тыс. российских рублей (около 330 тыс. грн.) за кота, которого выдал за пропавшего питомца Алибасовых. В результате выяснилось, что канадский сфинкс оказался не тем любимым питомцем продюсера, за которого полагалась награда, сообщает РИА Новости в четверг, 13 июня.

У нас 800 тысяч забрали, а кота не того подсунули. Мне в 10 утра позвонил Вадим Горжанкин (пиар-директор Алибасова — прим. ред.) и сказал, что кота нашли. Хорошо, классно. Мы все обрадовались. А сейчас после тренинга мне опять звонит Горжанкин и говорит, что кот не тот, — рассказал Алибасов-младший.

Он также пояснил, что помощница, выдавшая денежное вознаграждение, не узнала фамилию передававшего и не засняла на видео передачу кота.

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В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе, — пожаловался сын продюсера.

О том, что кот Алибасова пропал - стало известно 12 июня. Он исчез во время конференции, проходившей в доме Алибасовых. Семья продюсера пообещала нашедшему питомца денежное вознаграждение или выступление на празднике группы “На-На“, основателем которой является Алибасов.

Сам Бари Алибасов с 4 июня находится в больнице в тяжелом состоянии. Причиной стали ожоги внутренних органов, которые Алибасов получил, выпив по ошибке чистящее средство для труб.

Ранее мы писали, что в МАУ прокомментировали ситуацию с ограблением MARUV. 

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Теги: Бари Алибасов, кот, развод на деньги
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Источник: ivona bigmir) net

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