Актриса рассказала, что у голодных актеров дубляжа - получается брак по звуку.

Римма Зюбина рассказала, почему актерам дубляжа запрещают сидеть на диетах пресс-служба

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Римма Зюбина – одна из самых популярных украинских актрис. Она известна украинскому зрителю по многим ролям в кино и театре. Однако мало кто знает, что Римма также является актрисой дубляжа. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ посетили студию, где она сейчас дублирует новую киноленту, и узнали, почему актерам запрещают диеты и украшения.

Сейчас Римма Зюбина трудится над фильмом “За мрією“. На этот раз звезда украинского кино работает за кадром. Она подарила свой голос одному из персонажей истории – матери девочки-подростка, которая больше всего мечтает петь на сцене. Актриса говорит, что ее героиня не поддерживает желание дочери, так как считает, что это не серьезная профессия.

Римма Зюбина рассказала, почему актерам дубляжа запрещают сидеть на диетах пресс-служба

Читай также: Екатерина Кухар покорила Сеть нежным свадебным фото Я сама прекрасно розумію, що в 17 років визначити професію на все своє життя неможливо. Потім, по закінченню університету, здається, лише 5% працюють за фахом. Якщо ж говорити про моїх батьків, вони мені не забороняли нічого, – говорит Римма Зюбина в интервью “Ранку з Україною“.

Оказывается, у актеров дубляжа также есть свои секреты. Самого понимания персонажа здесь мало, нужно знать специфику этой деятельности.

Коли йдеш на роботу з дубляжу, треба правильно поснідати, щоб у тебе не журчало. Інакше буде брак по звуку. Слід надягати речі з натуральної тканини, бо штучна може давати такий тріск. Аксесуари можуть бути зайвим, тому що вони стукають. Іноді звукорежисер не розуміє, що це, але все це – брак. Іноді буває, що персонаж в оригіналі говорить одне слово, а тобі потрібно два вкласти. Тоді вже намагаємося якось там обманювати, – делится секретами дубляжа актриса в эфире канала “Украина“.

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