Римма Зюбина рассказала, почему актерам дубляжа запрещают сидеть на диетах
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Римма Зюбина – одна из самых популярных украинских актрис. Она известна украинскому зрителю по многим ролям в кино и театре. Однако мало кто знает, что Римма также является актрисой дубляжа. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ посетили студию, где она сейчас дублирует новую киноленту, и узнали, почему актерам запрещают диеты и украшения.
Сейчас Римма Зюбина трудится над фильмом “За мрією“. На этот раз звезда украинского кино работает за кадром. Она подарила свой голос одному из персонажей истории – матери девочки-подростка, которая больше всего мечтает петь на сцене. Актриса говорит, что ее героиня не поддерживает желание дочери, так как считает, что это не серьезная профессия.
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Я сама прекрасно розумію, що в 17 років визначити професію на все своє життя неможливо. Потім, по закінченню університету, здається, лише 5% працюють за фахом. Якщо ж говорити про моїх батьків, вони мені не забороняли нічого, – говорит Римма Зюбина в интервью “Ранку з Україною“.
Оказывается, у актеров дубляжа также есть свои секреты. Самого понимания персонажа здесь мало, нужно знать специфику этой деятельности.
Коли йдеш на роботу з дубляжу, треба правильно поснідати, щоб у тебе не журчало. Інакше буде брак по звуку. Слід надягати речі з натуральної тканини, бо штучна може давати такий тріск. Аксесуари можуть бути зайвим, тому що вони стукають. Іноді звукорежисер не розуміє, що це, але все це – брак. Іноді буває, що персонаж в оригіналі говорить одне слово, а тобі потрібно два вкласти. Тоді вже намагаємося якось там обманювати, – делится секретами дубляжа актриса в эфире канала “Украина“.
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