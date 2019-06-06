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"Секси, мать": Тина Кароль вызвала бурю эмоций пикантным фото

Комментариев: 1
Певица игриво позировала, оголяя бедро.

"Секси, мать": Тина Кароль вызвала бурю эмоций пикантным фото
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль продолжает “провоцировать“ своих поклонников соблазнительными снимками. На этот раз Кароль добавила в Инстаграм фото в черном платье на тонких брителях, юбку которого артистка игриво подняла вверх, обнажив бедро. “Градус“ фото повышает томный взгляд Тины и фирменная ярко-красная помада.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Поклонники в комментариях отметили, что фото вызвало просто бурю эмоций.

  • Секси мать😻🔥
  • И СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО🔥
  • а можно материться?у меня слов нет оаовоаоаоао🔥😻
  • Вах какая красавица (*с грузинским акцентом* )😍
  • Ого, Тина Кароль, вот это вы удивляете, так удивляете, сексишпекси🔥
  • Ух жарко чёт стало💛
  • Вери секси герл😻🍓 - написали в Сети.
     

Ранее мы писали, что Тина Кароль шокировала снимком в белье. 

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Теги: тина кароль, откровенные фото звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
маскишоу    06.06.2019, 12:43
Оценка:  0
маскишоу
kogda zhidovka ogoljaet bedro--eto chtoto znachit ,da? podorozhe prodatsa xxochet....
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