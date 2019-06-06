"Секси, мать": Тина Кароль вызвала бурю эмоций пикантным фото
Певица игриво позировала, оголяя бедро.
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Украинская певица Тина Кароль продолжает “провоцировать“ своих поклонников соблазнительными снимками. На этот раз Кароль добавила в Инстаграм фото в черном платье на тонких брителях, юбку которого артистка игриво подняла вверх, обнажив бедро. “Градус“ фото повышает томный взгляд Тины и фирменная ярко-красная помада.
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Поклонники в комментариях отметили, что фото вызвало просто бурю эмоций.
- Секси мать😻🔥
- И СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО🔥
- а можно материться?у меня слов нет оаовоаоаоао🔥😻
- Вах какая красавица (*с грузинским акцентом* )😍
- Ого, Тина Кароль, вот это вы удивляете, так удивляете, сексишпекси🔥
- Ух жарко чёт стало💛
- Вери секси герл😻🍓 - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль шокировала снимком в белье.
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