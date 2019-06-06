Певица игриво позировала, оголяя бедро.

"Секси, мать": Тина Кароль вызвала бурю эмоций пикантным фото instagram.com/tina_karol

Читай также: “Какая нежная": Тина Кароль восхитила постельным снимком

Украинская певица Тина Кароль продолжает “провоцировать“ своих поклонников соблазнительными снимками. На этот раз Кароль добавила в Инстаграм фото в черном платье на тонких брителях, юбку которого артистка игриво подняла вверх, обнажив бедро. “Градус“ фото повышает томный взгляд Тины и фирменная ярко-красная помада.

Читай также: Тина Кароль умилила Сеть роликом из своего путешествия

Поклонники в комментариях отметили, что фото вызвало просто бурю эмоций.

Секси мать😻🔥

И СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО🔥

а можно материться?у меня слов нет оаовоаоаоао🔥😻

Вах какая красавица (*с грузинским акцентом* )😍

Ого, Тина Кароль, вот это вы удивляете, так удивляете, сексишпекси🔥

Ух жарко чёт стало💛

Вери секси герл😻🍓 - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Тина Кароль шокировала снимком в белье.