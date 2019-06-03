“Какая нежная": Тина Кароль восхитила постельным снимком

Украинская артистка поделилась новой публикацией в соцсети.

Известная украинская исполнительница Тина Кароль часто балует своих подписчиков чувственными фотографиями в соцсети.

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Недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала нежный снимок, на котором она запечатлена в постели. На черно-белом кадре видно лишь лицо Тины. Звезда положила голову на подушку и загадочно смотрит в камеру.

В подписи к фото Кароль лишь указала несколько хэштегов, а также отметила, что автором снимка является фотограф Анна Гончарова.

Подписчики засыпали артистку комплиментами и восторженными отзывами.

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“Эта серия фотографий просто потрясающая. Я в абсолютном восторге“, “Люблю с каждым днём сильнее“, “Просто неперевершена красуня неможливо відвести погляд, просто чарівна. як мені подобається твоя натуральна краса, вона мене заворожує“, “Фото просто счастливой женщины :)“, “Какая нежная. Безусловно, идет черно-белый, как никому“, “Тина, не убивай нас своей красотой, но кому то же досталось этот Кенгурушик“, “Така ніжна як пелюсточка“, “Ты достойна тысячи комплиментов“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Тина Кароль умилила Сеть роликом из своего путешествия.